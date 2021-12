AT&T 5G : tout ce que vous devez savoir

AT&T possède l’un des réseaux 5G les plus développés à l’heure actuelle, avec une couverture en ondes millimétriques ainsi qu’une couverture en bande basse. Les deux réseaux sont disponibles pour les clients disposant de téléphones capables de se connecter aux deux réseaux. AT&T a considérablement étendu son réseau 5G et avoisine désormais la couverture de 250 millions de personnes, l’extension mmWave continuant d’augmenter la capacité dans les zones à fort trafic.

Sub-6 et mmWave

AT&T illimité supplémentaire

Accès 5G avec 50 Go de données premium

Le forfait Unlimited Extra d’AT&T est l’un des meilleurs moyens d’utiliser le réseau d’AT&T grâce à 50 Go de données premium, 15 Go de données de point d’accès mobile et un accès 5G

Quand ma région recevra-t-elle la 5G ?

En ce qui concerne la 5G, AT&T construit deux réseaux avec la bande C à venir en 2022. L’un des réseaux est un déploiement 5G sous-6 à bande basse à 850 MHz. La majorité des clients verront la 5G sur ce réseau. L’autre réseau s’appelle 5G+ et est un réseau mmWave haut débit capable de vitesses très rapides mais avec une portée beaucoup plus limitée. Tous les téléphones AT&T 5G actuels prennent en charge la 5G à bande basse, avec seulement une poignée de téléphones haut de gamme prenant en charge le réseau mmWave plus rapide.

Le partage dynamique du spectre, ou DSS, est une technique qui réutilise le spectre actuellement utilisé pour la 4G avec la 4G et la 5G à mesure que les besoins augmentent. Contrairement au réaménagement du spectre de LTE et au simple déplacement de la capacité d’un réseau à l’autre, le DSS peut maintenir les deux réseaux actifs et allouer des portions de ce spectre selon les besoins à la 4G ou à la 5G. Le 5 juin 2020, AT&T a commencé à déployer DSS pour améliorer la connectivité des clients 5G sans réduire la capacité de l’ancien réseau 4G. Les performances de cette technologie dépendront du spectre et de la charge dans la zone, mais ne seront probablement pas beaucoup plus rapides que LTE la plupart du temps.

AT&T prévoit d’ajouter plus de capacité à son réseau 5G en utilisant le spectre milieu de gamme gagné lors des enchères de la FCC. Le 24 février, AT&T a dépensé 23,4 milliards de dollars pour un spectre de 3,7 GHz, ce qui ajoutera beaucoup de capacité au réseau, de la même manière que T-Mobile a pu intégrer le spectre de 2,5 GHz de Sprint dans son réseau. La couverture en bande C commencera à être mise en ligne en 2022 et continuera de s’étendre pendant quelques années selon les besoins. Pourtant, la bande C donne à AT&T la possibilité de se développer dans un marché très encombré et concurrentiel.

AT&T a commencé à préparer ses tours pour un réseau 5G avec des mises à niveau LTE qu’il appelle 5GE. Cela a essentiellement ajouté la capacité du réseau sur le backend pour la 5G, y compris les connexions réseau à fibre optique mises à niveau. Si vous voyez 5GE sur votre ancien téléphone AT&T, il ne s’agit pas en fait de 5G mais de 4G LTE avec des mises à niveau de tour qui tirent le meilleur parti de la technologie LTE.

La véritable 5G est désormais affichée sur les cartes de couverture standard d’AT&T, ce qui permet de voir plus facilement que jamais jusqu’où cette couverture l’a fait. Ces cartes mettent un certain temps à être mises à jour, alors consultez la liste complète pour les emplacements les plus à jour.

Quelles villes sont couvertes par le réseau 5G d’AT&T ?

Le réseau 5G national à bande basse d’AT&T mérite désormais d’apparaître sur sa carte de couverture complète. Si vous recherchez une couverture, c’est le meilleur endroit pour commencer. Vous pouvez également vous tenir au courant de la couverture 5G sur tous les opérateurs pour savoir quel réseau est le meilleur pour la 5G dans votre région.

Pour la plupart, vous utiliserez la plus large couverture 5G à bande basse pendant au moins les prochaines années. Cependant, si vous possédez l’un des téléphones prenant en charge le réseau mmWave 5G+ d’AT&T, vous pouvez toujours obtenir des vitesses incroyables dans plusieurs villes américaines.

Ces marchés ont désormais une couverture AT&T 5G+.

Villes

Arizona

Californie

Los Angeles Menlo Park Oakland Redwood City San Bruno San Diego San Francisco San Jose West Hollywood

Floride

Jacksonville Miami Jardins de Miami Orlando Tallahassee Tampa

Géorgie

Indiana

Illinois

Kentucky

Louisiane

Maryland

Michigan

Caroline du Nord

Nevada

New York

Ohio

Oklahoma

Pennsylvanie

Roi de Prusse Philadelphie

Tennessee

Texas

Austin Corpus Christi Dallas Fredericksburg Houston San Antonio Waco

Wisconsin

Aéroports

Floride

Aéroport international de Tampa

Arènes et sites

Californie

Dodger Stadium – Los Angeles Oracle Park – San Francisco

Colorado

Floride

Hard Rock Stadium – Miami Raymond James Stadium – Tampa

Géorgie

Stade Mercedes-Benz – Atlanta

Illinois

Indiana

Stade Lucas Oil – Indianapolis

Louisiane

Mercedes-Benz Superdome – La Nouvelle-Orléans

Minnesota

Stade de la Banque américaine – Minneapolis

Nevada

Centre des congrès de Las Vegas – Las Vegas

Caroline du Nord

Stade Bank of America – Charlotte Spectrum Center – Charlotte

Texas

AT&T Dallas Stadium – Arlington AT&T Center – San Antonio Kay Bailey Hutchison Convention Center – Dallas Toyota Center – Houston

Utah

Vivint Arena – Salt Lake City

Wisconsin

American Family Field – Milwaukee Fiserv Forum – Milwaukee

AT&T a commencé à apporter des expériences 5G à certains stades sportifs, notamment le stade AT&T à Arlington, au Texas. AT&T travaille également avec la NBA et la WNBA pour démontrer la puissance de la 5G. Bien qu’il ne s’agisse que de démos technologiques, elles peuvent être un moyen de voir ce qui nous attend pour la 5G.

Quels téléphones fonctionnent avec la 5G ?

Source : Hayato Huseman / Android Central

AT&T vend maintenant un certain nombre de téléphones compatibles 5G exceptionnels et fonctionne avec la plupart des meilleurs téléphones 5G que vous pouvez acheter. Cela inclut bon nombre des meilleurs téléphones Android comme la série Galaxy S21 et Pixel 5. La série de téléphones iPhone 12 d’Apple est également prise en charge. Avec autant de nouveaux téléphones prenant en charge la 5G et un réseau en pleine croissance, il existe de nombreuses raisons d’acheter un téléphone 5G cette année.

Tous les téléphones 5G que vous pouvez acheter aujourd’hui auprès d’AT&T prendront en charge son réseau 5G à bande basse. Cependant, tous ne fonctionneront pas avec mmWave. Recherchez la compatibilité 5G Plus dans les spécifications de votre téléphone AT&T pour en être sûr.

De quel forfait ai-je besoin ?

Tous les forfaits illimités actuels d’AT&T incluent un accès 5G. Si vous souhaitez opter pour un forfait de données tel que le forfait 4 Go, vous n’aurez aucun accès à la 5G. Comme la plupart des meilleurs forfaits 5G, AT&T traite ses données 5G nationales à bande basse de la même manière que le LTE en ce qui concerne les points d’accès et les données premium.

AT&T a ajouté la prise en charge de la 5G à plusieurs de ses anciens forfaits illimités. C’est idéal pour les personnes qui souhaitent passer à un téléphone 5G et utiliser le réseau en pleine croissance, mais qui ne veulent pas perdre la promotion en cours ni avoir à changer de forfait. Cela s’applique aux comptes illimités des particuliers et des entreprises.

Ces forfaits AT&T auront désormais accès au service 5G avec un téléphone compatible 5G.

Avec AT&T Prepaid, vous ne pouvez obtenir la 5G qu’avec le forfait Unlimited Data Plus le plus cher, qui coûte 75 $ par mois pour une ligne.

Source : AT&T

Cricket, l’opérateur prépayé appartenant à AT&T, propose désormais un accès 5G sur tous ses forfaits. Combiné à la suppression récente des limites de vitesse des plans de Cricket, cet opérateur est un excellent moyen de tester le réseau 5G d’AT&T.

Source : Grillon

Quelle technologie AT&T utilise-t-il pour la 5G ?

AT&T se concentre sur deux technologies 5G de premier plan pour son réseau, à commencer par mmWave. Premièrement, AT&T utilise la technologie mmWave pour fournir un service 5G+ rapide. Celui-ci utilise un spectre haute fréquence au-dessus de 24 GHz pour la couverture. Ce spectre est disponible en gros morceaux permettant des vitesses énormes de plus de 2 Gbps dans des conditions idéales. Il reste à voir comment cela résistera à une charge publique réelle, mais les premières perspectives sont bonnes.

AT&T a également lancé un réseau 5G sous-6 à bande basse à 850 MHz. C’est le réseau auquel la plupart des clients pourront se connecter car il a une bien meilleure couverture que mmWave. En ce qui concerne la vitesse et la portée, ce service est beaucoup plus conforme à ce que nous avons vu de T-Mobile. En règle générale, cela signifie des taux plus rapides que le LTE ne peut fournir, mais pas autant que vous le souhaiteriez. Néanmoins, certains des autres avantages de la 5G, tels qu’une meilleure gestion du trafic et une meilleure capacité, en vaudront la peine une fois le réseau construit.

AT&T a également commencé à réutiliser une partie de son spectre LTE pour la 5G avec le partage dynamique du spectre (DSS), qui fonctionnera un peu comme son réseau 5G à bande basse existant. La principale différence est que ce spectre peut être utilisé sur le réseau 4G LTE ou le réseau 5G selon les besoins sans être complètement déconnecté. Cela aidera AT&T à transférer en douceur l’utilisation de ses grandes quantités de spectre actuellement dédiées à son réseau 4G LTE aux clients 5G.

Enfin, et peut-être le plus important, AT&T commencera à déployer la 5G sur la base de son nouveau spectre en bande C fin 2020. À partir de 40 MHz, AT&T ajoutera de la vitesse et de la capacité à son réseau 5G avec un spectre restant pour une future expansion. Certaines zones auront jusqu’à 80 MHz de bande C disponible, permettant à AT&T d’augmenter la densité du réseau là où il en a le plus besoin sans investir entièrement dans l’extension mmWave.

Les téléphones devront prendre en charge les bandes 5G n5 et n260 pour accéder aux deux réseaux.

Qu’est-ce que la 5Ge ?

Le LTE n’est plus le même aujourd’hui qu’au premier jour. Les mises à niveau périodiques de la technologie sous-jacente ont rendu le LTE plus efficace et plus rapide au fil du temps. La version la plus moderne de ceci s’appelle LTE Advanced. Cette technologie offre la meilleure technologie sans fil grand public en dehors de la 5G et peut produire des vitesses très élevées qui sont plus que suffisantes pour presque toutes les applications. Ce n’est pas anormal puisque LTE signifie évolution à long terme et est conçu pour évoluer et croître à mesure que la technologie s’améliore. Ainsi, même avec un téléphone 5G, c’est une bonne idée de vous assurer d’avoir une bonne couverture LTE lorsque vous n’avez pas de connexion 5G.

AT&T déplace ses tours LTE Advanced sur la voie de la couverture 5G grâce à ces tours disposant de liaisons haute vitesse pouvant prendre en charge les vitesses 5G. C’est pourquoi ils ont renommé leur service 4G LTE Advanced en 5Ge avec une mise à jour logicielle. Abréviation de 5G Evolution, cela est présenté comme la première étape vers un véritable réseau 5G, cependant, tout le monde n’est pas d’accord.

La 5Ge n’est en aucun cas la 5G, mais ce réseau 5Ge est le meilleur du LTE. Si vous utilisez un téléphone plus ancien qui est inutilement lent dans les zones surpeuplées, il peut être intéressant de vous procurer un téléphone prenant en charge ces améliorations. Ne vous attendez pas à ce que les vitesses soient une énorme différence, mais la latence et la qualité de la connexion peuvent être améliorées.

La 5G en vaut-elle la peine pour la plupart des gens ?

Dans des conditions idéales, la 4G LTE est assez rapide pour la plupart des gens. Cependant, un problème est que ces bonnes vitesses entraînent une augmentation constante de l’utilisation des données à mesure que la qualité des médias s’améliore et que la taille des téléchargements augmente. En conséquence, il y aura un plafond strict sur la quantité de données qu’une tour peut fournir avec la technologie LTE, et l’expérience utilisateur commencera à en souffrir.

Tous les forfaits illimités d’AT&T incluent désormais un accès 5G, donc si vous êtes prêt pour un nouveau téléphone, il y a de fortes chances qu’il soit livré avec la 5G.

Sub-6 et mmWave

AT&T illimité supplémentaire

Accès 5G avec 50 Go de données premium

Le forfait Unlimited Extra d’AT&T est l’un des meilleurs moyens d’utiliser le réseau d’AT&T grâce à 50 Go de données premium, 15 Go de données de point d’accès mobile et un accès 5G

La prochaine grande nouveauté en matière de connectivité

5G : tout ce que vous devez savoir

