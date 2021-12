AT&T annonce qu’il se conformera à l’assignation à comparaître du 6 janvier pour les enregistrements téléphoniques du GOP

Lorsqu’il s’agit de tenir pour responsable la version actuelle de ce qui se passe pour le Parti républicain, utiliser ses propres mots contre lui est toujours la tactique la plus efficace. Nous pouvons déplorer la technologie et la blâmer pour l’énorme déconnexion que les médias sociaux ont réellement créée au lieu de rapprocher les gens (nous pouvons le dire une autre fois), mais parfois c’est en quelque sorte la meilleure chose qui soit, surtout lorsqu’elle offre une généreuse portion de schadenfreude. avec ça. Et les dominos commencent seulement à tomber.

Maintenant que ces textes de Mark Meadows sont dans le monde – vraiment, avez-vous apprécié à quel point ils étaient savoureux ? – il y a déjà eu beaucoup de brouillage, de rétropédalage et quelques corps jetés sous des bus, et cela ne fait que quelques jours depuis que nous l’avons découvert. Mais ensuite, le comité restreint de la Chambre a continué et a continué à incendier le GOP de la Chambre et du Sénat avec une assignation à comparaître pour tout un tas de nouveaux enregistrements téléphoniques, et heureusement, AT&T est sur le point de se conformer.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, parle sur son téléphone en attendant que le président américain Donald Trump quitte la Maison Blanche le 30 octobre 2020 à Washington, DC. – Trump se rend dans le Michigan, le Wisconsin et le Minnesota pour des rassemblements électoraux. (Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / .) (Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/. via .)

Onze républicains de la Chambre ont été nommés dans l’assignation à AT&T, qui demande les enregistrements des médias sociaux ainsi que les textes et les enregistrements téléphoniques. L’un des membres, le représentant Jim Jordan de l’Ohio, a déjà admis via son bureau avoir envoyé au moins un texte à Meadows le 6 janvier après que le texte a été partiellement rendu public par le House Select Committee.

RUPTURE – Les enregistrements téléphoniques et les réseaux sociaux de 11 républicains de la Chambre cités à comparaître par le comité du 6 janvier : Lauren Boebert

Andy Bigg

Mo Brooks

Madison Cawthorn

Matt Gaetz

Louie Gohmert

Paul Gosar

Marjorie Taylor Greene

Jody Hice

Jim Jordan

Scott Perry – Tristan Snell (@TristanSnell) 15 décembre 2021

Les toutes nouvelles informations partagées par le Comité sont le résultat de centaines d’heures d’entretiens avec des centaines de témoins. Ainsi, alors que les gens se sont peut-être plaints que leur silence signifiait qu’ils ne faisaient rien, cela signifiait en fait qu’ils étaient bien trop occupés pour nous dire ce qui se passait. , en plus ils voulaient avoir quelque chose de vraiment valable et incriminant à partager avant de devenir public.

Tous ces textes sont non privilégiés, ce sont des textes que Mark Meadows a retournés. Ce Comité doit arriver à la vérité objective et s’assurer que le 6 janvier ne se reproduise plus. Et cela signifie que Meadows doit venir répondre aux questions sur ces messages. pic.twitter.com/ROaadBNJop — Comité du 6 janvier (@January6thCmte) 15 décembre 2021

Le doigté devenait déjà aigu mardi soir lorsqu’un Sean Hannity terrifié a glissé et a admis que ce qui s’était passé au Capitole était une « émeute » tandis que Dan Bongino a accusé Geraldo de ne pas être du côté de la trahison des choses. Mais la nouvelle selon laquelle AT&T souhaite aider le Comité est très amusante, car ils vont tous devoir travailler très dur pour faire tourner LEURS PROPRES TEXTES, en particulier ceux qui ont utilisé les médias sociaux comme leur propre abattoir personnel pour les humains. la décence au nom de faire un patriotisme.

Rupture : AT&T se conformera à l’assignation du comité restreint. Marjorie Taylor Greene est furieuse en ce moment. – Jack Cocchiarella (@JDCocchiarella) 15 décembre 2021

Oui, Madge a très peur. Ils ne peuvent pas nier que les textes existent, et prétendre ne fonctionnera pas vraiment pour eux parce que nous les connaissons tous déjà, il s’agit donc de faire le bouc émissaire du corps chaud le plus pratique. Lors d’une interview mardi sur OAN, la représentante Marjorie Taylor Greene (Q-GA) a parlé des messages texte que les animateurs de Fox News ont envoyés au chef d’état-major de Trump, Mark Meadows, alors qu’elle se tenait calmement avec ses amis et appréciait l’émeute. Dans les messages, les hôtes Laura Ingraham, Brian Kilmeade et Sean Hannity ont supplié Trump d’annuler l’attaque en publiant une déclaration publique. Greene a déclaré que les messages prouvent que l’ancien gars est « innocent ».

.@ATT vient d’annoncer qu’il se conformera à la remise de tous les SMS et relevés téléphoniques des membres du Congrès @GOP impliqués dans l’insurrection du 6 janvier. C’est une excellente nouvelle pour la démocratie. Terrible nouvelle pour ces traîtres : pic.twitter.com/PlQApMWdol – Andrew Wortman 🏳️‍🌈 (@AmoneyResists) 15 décembre 2021

« Je pense que les SMS montrent complètement que le président Trump est innocent », a lancé Greene sans vraiment s’expliquer. « Nous sommes tous innocents. L’émeute n’aurait pas dû se produire et nous étions tous contre, comme nous l’avons toujours dit.

AT&T se conformer à l’assignation du comité restreint est le pire cauchemar de la sédition 11. J’adore ça. – Aaron Parnas (@AaronParnas) 15 décembre 2021

Bien sûr, Madge. Nous attendrons de voir ce que disent vos propres textes, grâce à AT&T.