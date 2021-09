AT&T confirme qu’il envoie des Galaxy Note9 surprises à certains clients touchés par l’arrêt de la 3G

Avant la fermeture de son réseau 3G au début de l’année prochaine, AT&T a incité les clients qui possèdent des appareils qui deviendront obsolètes à acheter de nouveaux téléphones. Il est allé jusqu’à offrir un remplacement gratuit mais bon marché à ceux qui en font la demande. Cependant, certains abonnés qui n’ont pas encore pris de mesures à ce sujet reçoivent de toute façon des appareils et ce ne sont pas les téléphones auxquels on nous a dit de nous attendre.

Pour ceux qui ne l’ont pas entendu, AT&T mettra fin à sa grille 3G en février prochain afin de faire place à un nouveau déploiement de son réseau 5G. En plus des téléphones évidents, la transition affectera également les appareils qui ne peuvent prendre en charge qu’une ancienne norme VoLTE qui repose en partie sur la 3G pour fonctionner.

Ma Bell propose depuis quelques mois des appareils de remplacement gratuits sur une base de plate-forme comparable. Les propriétaires de téléphones à clapet ont reçu des téléphones à clapet plus récents et conformes, tandis que ceux avec d’anciens iPhones ont reçu des unités iPhone SE de deuxième génération sans aucune condition, au moins pendant un certain temps. Plan de versement de l’appareil AT&T Next. Du côté d’Android, nous avons signalé plus tôt qu’AT&T proposait des cœurs RADIANT bon marché (PDSF : 70 $) pour remplacer les appareils obsolètes si les clients en faisaient la demande.

Alors que certains clients ont fait la demande – et, à leur tour, ont obtenu ledit appareil – d’autres ne l’ont pas fait. L’un de ces clients était le fondateur d’Android Police, Artem Russakovskii, qui a fini par recevoir un Galaxy Note9 sans aucune action de son propre chef.

Et il n’est pas le seul : le subreddit r/ATT a vu au moins quelques fils apparaître avec des questions et des commentaires sur le remplacement. De nombreux utilisateurs étaient confus après avoir été informés d’une expédition que ni eux ni personne d’autre sur leur compte n’avaient initiée et étaient encore plus perplexes une fois que les téléphones ont atterri à leurs portes.

Il ne s’agit que des notes 9 non plus. Une personne prétend avoir reçu un Note10 et il semble que les Galaxy S9 et A11 aient également été inclus dans le mix.

Le feuillet d’instructions inclus avec les appareils de remplacement

Tous ces appareils sont soumis à une activation automatique avec le numéro de téléphone et le service actuels du client dans les 30 jours suivant l’expédition, ce qui rend leurs téléphones actuels inutilisables pour la communication mobile. Ceux qui ont fait appel au service client pour empêcher ce changement se sont quand même vu arriver.

Nous avons demandé à AT&T des commentaires concernant le programme de remplacement d’appareils et n’avons pas reçu de réponse au moment de la publication.

Déclaration officielle

Un porte-parole d’AT&T nous a fait part de cette déclaration :

Nous n’avons pas modifié nos plans pour remplacer les appareils dépendants du réseau 3G. Cependant, les contraintes d’inventaire nous obligent parfois à trouver des substituts à certains appareils.

Cela expliquerait la variété de téléphones qui auraient été distribués, bien que la réponse ne réponde pas directement aux raisons pour lesquelles la société lance ces expéditions à sa propre demande. À tout le moins, cela confirme qu’il s’agit de téléphones gratuits et que les clients sans fil d’AT&T ne devraient pas s’inquiéter d’où ils viennent ou pourquoi ils sont venus. Ils sont également encouragés à contacter le service client s’ils souhaitent retarder l’activation de leur nouvel appareil, bien que les résultats puissent varier, comme indiqué ci-dessus.