AT&T contre Mint Mobile : lequel est fait pour vous ?

AT&T propose divers forfaits de téléphonie mobile sur son immense réseau 4G LTE et 5G, qu’il soit postpayé, prépayé ou avec un MVNO. Ses meilleurs forfaits illimités incluent toutes sortes d’avantages, des fonctionnalités internationales et une quantité importante de données de point d’accès. Mieux encore, vous pouvez profiter de remises multi-lignes pour économiser à la fin du mois.

À partir de 30 $/mois. chez AT&T

Avantages

Réseau AT&T 4G LTE et 5G Remises multilignes Avantages de divertissement et de jeu Streaming HD avec certains forfaits Fonctionnalités internationales

Les inconvénients

Les taxes et les frais élevés ne sont pas inclus

Mint Mobile est un MVNO qui propose quatre forfaits et quatre forfaits uniquement sur le réseau stellaire 4G LTE et 5G de T-Mobile. Vous avez le choix entre 4 Go, 10 Go, 15 Go ou des données illimitées, mais quel que soit le forfait que vous choisissez, vous êtes assuré d’économiser sur votre facture de téléphone. Le seul hic, c’est que vous devez vous inscrire pour trois, six ou 12 mois à la fois.

À partir de 15 $/mois. chez Mint Mobile

Avantages

Réseau T-Mobile 5G et 4G LTE Abordable Seulement quatre forfaits Remises sur plusieurs mois Point d’accès de 5 Go avec chaque forfait

Les inconvénients

Doit acheter en vrac SD streaming 35 Go maximum de données

AT&T et Mint Mobile offrent aux clients un excellent service et une excellente couverture, ce qui rend difficile le choix entre les deux. AT&T est l’un des trois grands opérateurs aux États-Unis, tandis que Mint Mobile est un MVNO sur le réseau de T-Mobile. Mint Mobile propose quatre forfaits de téléphonie mobile prépayés qui doivent être achetés par incréments de trois, six ou 12 mois, tandis qu’AT&T a plus de forfaits parmi lesquels choisir avec une gamme de forfaits illimités, de forfaits prépayés et même d’options MVNO. Bien que Mint Mobile soit l’un des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous puissiez obtenir aujourd’hui, ce n’est pas pour tout le monde et votre décision doit être basée sur l’opérateur qui vous offre la meilleure couverture et le forfait qui convient à vos besoins. Voici comment ces transporteurs se comparent.

AT&T vs Mint Mobile : quelle est la différence ?

Source : Android Central / Samuel Contreras

La principale différence entre AT&T et Mint Mobile réside dans le réseau qu’ils utilisent et les types de forfaits qu’ils proposent, bien que les deux soient d’excellents choix si vous recherchez un excellent forfait de téléphonie mobile 5G. AT&T, qui utilise le réseau AT&T, propose trois forfaits illimités postpayés principaux et propose des remises multilignes pour les familles ainsi que plusieurs avantages inclus dans chaque forfait. Mint Mobile est un peu différent et aime garder les choses simples en n’offrant que quatre forfaits sur le réseau de T-Mobile que vous payez d’avance par incréments de trois, six ou 12 mois. Plus vous vous inscrivez pendant des mois, plus votre forfait est abordable. C’est un excellent moyen d’économiser de l’argent sur votre facture de téléphone portable tout en profitant de l’un des meilleurs opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis.

Réseau mobile AT&T Mint AT&T T-Mobile 5G Oui Oui Prix minimum 30 $ 15 $ Durée minimale 1 mois 3 mois

Bien que T-Mobile se soit considérablement amélioré au fil des ans et ait jusqu’à présent construit le plus grand réseau 5G du pays, AT&T a toujours la solide réputation d’une excellente couverture à travers le pays et abrite l’un des réseaux LTE les plus étendus. Il fait également des progrès pour étendre son réseau 5G avec des vitesses de téléchargement 5G ultra-rapides.

En parlant de vitesse du réseau, vous pouvez toujours compter sur les meilleures vitesses de données premium du réseau avec AT&T. Si vous optez plutôt pour le forfait illimité de Mint Mobile, vous verrez des vitesses réduites une fois que vous aurez utilisé 35 Go, bien que la plupart d’entre nous n’atteindront jamais cela. De plus, étant donné que Mint Mobile est un MVNO sur le réseau de T-Mobile, les clients directs de T-Mobile seront toujours prioritaires en cas de trafic important sur le réseau, mais encore une fois, la plupart d’entre nous ne le remarqueront probablement pas et pourront toujours se rabattre sur le Wi-Fi. .

AT&T contre Mint Mobile : forfaits AT&T

Source : Android Central

AT&T propose plusieurs forfaits de téléphonie mobile allant de l’illimité au prépayé en passant par les options MVNO telles que Cricket Wireless. Vous devriez toujours vérifier votre couverture avant de vous inscrire, ainsi que si vous pourriez avoir un rabais potentiel disponible auprès de votre employeur, école ou organisation.

Les meilleurs forfaits de téléphonie mobile AT&T sont ses forfaits de données de téléphonie mobile illimités, qui incluent AT&T Unlimited Elite, Unlimited Extra et Unlimited Starter. Pour une seule ligne sur le plan Starter, vous pouvez vous attendre à payer 65 $ par mois avec une remise de facturation automatique et sans papier (plus taxes et frais). Dès que vous vous inscrivez pour plus de lignes, votre facture mensuelle diminue. Donc, si vous vous inscrivez pour quatre lignes, vous devez maintenant 35 $ par mois par ligne (140 $ au total).

Si vous espériez obtenir des données premium et des données de point d’accès, qui ne sont pas incluses dans le plan Starter, alors payer un peu plus pour les plans Extra et Elite pourrait vous valoir la peine. Avec AT&T, vous pouvez heureusement mélanger et assortir les plans, afin que chaque membre de la famille puisse choisir le plan qui lui convient le mieux. Par exemple, papa peut obtenir le plan Elite, tandis que maman et Jacob optent pour le plan Starter. Tout le monde y gagne.

Source : AT&T

En plus des appels, SMS et données illimités, tous les forfaits illimités d’AT&T incluent des SMS internationaux illimités vers plus de 120 pays, ainsi que des appels, SMS et données illimités au Mexique et au Canada. En tant que nouvelle promotion, vous bénéficierez également de 6 mois d’accès gratuit à Stadia Pro ou au service de streaming de jeux de Google. Juste au cas où les jeux gratuits tous les mois ne vous tenteraient pas, un abonnement HBO Max est inclus avec le meilleur forfait Elite illimité. C’est le forfait le plus cher à 85 $ par mois pour une seule ligne, mais c’est le seul forfait qui vous offrira le streaming HD si c’est quelque chose qui vous intéresse, ainsi que 30 Go de données de point d’accès, afin que vous puissiez rester connecté où que vous soyez. va.

Si vous savez que vous n’avez pas besoin de données illimitées, AT&T propose des options moins chères telles que son forfait 4 Go à 50 $ par mois, qui comprend toujours de nombreuses fonctionnalités que les forfaits illimités et les remises multilignes. Et si vous préférez un forfait téléphonique prépayé, AT&T propose des options alléchantes, telles que son forfait 12 mois de 8 Go pour 25 $ par mois (avec streaming HD inclus).

AT&T vs Mint Mobile : Forfaits Mint Mobile

Source : Android Central / Samuel Contreras

Contrairement à d’autres opérateurs, Mint Mobile n’essaie pas de vous submerger de fonctionnalités dont vous n’avez pas réellement besoin dans un forfait de téléphonie mobile. Donc, si vous essayez d’économiser de l’argent sur votre facture de téléphone, c’est un MVNO exceptionnel à considérer. Mint utilise les réseaux 4G LTE et 5G de T-Mobile, vous obtiendrez donc probablement un service fantastique, mais il est toujours sage de vérifier votre couverture avant de vous inscrire.

Chaque forfait Mint Mobile comprend des appels, des SMS et des données illimités à l’échelle nationale, des appels internationaux gratuits vers le Mexique et le Canada et 5 Go de données de point d’accès mobile. Vous avez le choix entre 4 Go, 10 Go, 15 Go et des données illimitées, bien que vous ne soyez jamais coupé lorsque vous atteignez votre allocation mensuelle. Au contraire, vous verrez la vitesse de vos données ralentir. S’il vous arrive d’utiliser plus de données que d’habitude un mois, vous pouvez ajouter 1 Go ou 3 Go pour respectivement 10 $ et 20 $ supplémentaires. Et si vous avez souscrit au forfait illimité, vous disposez jusqu’à 35 Go de données haut débit avant que les choses ne ralentissent.

4 Go 10 Go 15 Go Illimité 3 mois (prix de lancement) 15 $/mois. (45 $) 20 $/mois. (60 $) 25 $/mois. (75 $) 30 $/mois. (90 $) 3 mois 25 $/mois. (75 $) 35 $/mois. (105 $) 45 $/mois. (135 $) 40 $/mois. (120 $) 6 mois 20 $/mois. (120 $) 25 $/mois. (150 $) 35 $/mois. (210 $) 35 $/mois. (210 $) 12 mois 15 $/mois. (180 $) 20 $/mois. (240 $) 25 $/mois. (300 $) 30 $/mois. (360 $)

Bien que Mint Mobile n’offre pas de remises multilignes et ne soit pas le meilleur forfait familial, il vous permet d’économiser en achetant en gros. C’est un plan idéal si vous avez besoin d’une seule ligne et que vous pouvez payer quelques mois à l’avance, les plus grosses économies étant réalisées lorsque vous vous inscrivez pour 12 mois. Pendant 12 mois avec le forfait illimité, vous paierez 30 $ par mois plus taxes et frais, ou seulement 15 $ par mois si vous optez pour le forfait 4 Go. Gardez à l’esprit que votre facture mensuelle augmentera à moins que vous ne vous inscriviez pour 12 mois après votre offre de lancement de trois mois.

Bien que vous puissiez appeler gratuitement le Mexique et le Canada avec n’importe quel forfait Mint Mobile, vous devrez payer un supplément pour joindre d’autres pays. L’itinérance internationale est également disponible en ajoutant un crédit de 5 $, 10 $ ou 20 $ à votre compte UpRoam, mais si vous prévoyez d’utiliser beaucoup votre téléphone à l’étranger, il est préférable d’envisager d’autres options.

Une autre fonctionnalité intéressante fournie avec Mint est unliMINTed, qui suivra votre utilisation des données au cours du mois et suggérera un plan moins cher s’il s’avère que vous gaspillez réellement des données (et de l’argent). Si tout cela semble bien correspondre à ce que vous recherchez, mais que vous aimeriez tester Mint Mobile avant de vous engager, voici comment obtenir une carte SIM Mint Mobile gratuite pour votre téléphone pour un essai gratuit de 7 jours. Mais si vous vous inscrivez, il existe également une garantie de remboursement de 7 jours au cours de laquelle vous pouvez annuler à tout moment.

AT&T vs Mint Mobile : Quels téléphones fonctionneront ?

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Quel que soit l’opérateur avec lequel vous décidez d’aller, vous n’aurez pas beaucoup de mal à trouver un téléphone compatible avec chaque réseau. Étant l’un des plus grands opérateurs aux États-Unis, AT&T propose une multitude de téléphones sur son site Web, mais si vous avez besoin d’aide, ce sont quelques-uns des meilleurs téléphones AT&T à considérer.

Si vous envisagez de rejoindre Mint, ce sont les meilleurs téléphones à utiliser avec Mint Mobile. Cela inclut les appareils Android populaires comme le Samsung Galaxy S20 FE, mais le site Web de Mint propose plusieurs autres options. Si vous prévoyez d’apporter votre propre appareil, vous pouvez facilement vérifier la compatibilité en tapant votre numéro IMEI sur le vérificateur de compatibilité de Mint. Tant que votre téléphone est un appareil de réseau GSM déverrouillé qui prend en charge la 4G LTE et la VoLTE et qu’il a été acheté au cours des dernières années, il ne devrait y avoir aucun problème.

AT&T contre Mint Mobile : Lequel devriez-vous acheter ?

Si vous habitez dans une région qui bénéficie d’une excellente couverture AT&T et T-Mobile, le choix du meilleur opérateur dépend du plan qui vous convient le mieux. Si vous avez besoin de beaucoup de données à haut débit, que vous souhaitez diffuser des vidéos HD et que vous pourriez bénéficier de plus de 5 Go de données de point d’accès, alors le plan Elite illimité d’AT&T est le meilleur choix. Si toute votre famille a besoin d’un nouveau forfait de téléphonie mobile, il peut être intéressant d’opter pour AT&T, car vous pouvez profiter de remises multilignes et combiner des forfaits.

Mint Mobile, au contraire, est de loin l’option la moins chère et le meilleur choix pour vous si vous espérez économiser de l’argent sur votre facture de téléphone. T-Mobile est un excellent réseau et vous aurez un accès 5G avec chaque forfait. Bien que vous n’obteniez pas tous les avantages d’un forfait illimité AT&T, vous obtiendrez toujours des données illimitées à un prix fantastique. Assurez-vous simplement que vous êtes en mesure de payer 12 mois à l’avance, afin de garantir la meilleure offre.

Conviviale et familiale

AT&T

Profitez de tous les avantages

Mélangez et associez vos forfaits de téléphonie mobile et profitez des remises multilignes d’AT&T, tout en restant connecté avec un accès 5G et des données premium.

soucieux de son budget

Menthe Mobile

Payez pour ce dont vous avez besoin

Ne dépensez jamais d’argent pour des données que vous n’utilisez pas lorsque vous vous inscrivez à l’un des quatre forfaits de données de Mint Mobile sur le vaste réseau 4G LTE et 5G de T-Mobile.

