AT&T déploie d’importantes offres de smartphones pour les clients nouveaux et existants

Eric Zeman / Autorité Android

Il y a juste quelque chose de spécial à acheter un nouveau téléphone. Déchirer le plastique, insérer votre nouvelle carte SIM et accéder à un réseau rapide. C’est encore mieux lorsque vous disposez de fonctionnalités telles qu’un écran pliable et une toute nouvelle prise en charge du S Pen. Cependant, ce n’est pas aussi amusant de payer le prix fort pour votre nouveau téléphone. C’est là qu’AT&T intervient.

À l’heure actuelle, l’opérateur bleu offre jusqu’à 1 000 $ de réduction sur les derniers appareils pliables de Samsung lorsque vous échangez un téléphone éligible. Cette remise spéciale ramène le Galaxy Z Fold3 au prix mensuel incroyable de 22,23 $. Vous pouvez obtenir le Galaxy Z Flip3 pour un prix encore meilleur GRATUITEMENT, ou essayer le Galaxy A52 5G de milieu de gamme pour moins de 7 $ par mois.

Vous n’avez même pas besoin d’être un nouveau client pour profiter des meilleurs prix d’AT&T – ils sont également disponibles pour les clients existants. Si vous souhaitez consulter tous les détails de l’offre, vous devrez cliquer sur le bouton ci-dessous.

Bien sûr, vous voudrez probablement un forfait sans fil de premier ordre pour accompagner votre nouvelle bête pliable. En fait, vous devrez avoir ou vous inscrire à un forfait illimité afin d’obtenir leurs meilleures offres. Contrairement aux autres opérateurs, tout le monde bénéficie des meilleures offres d’AT&T sur chaque smartphone avec chaque forfait illimité. Tous les forfaits illimités d’AT&T incluent même l’accès 5G et la sécurité AT&T ActiveArmorSM, et avec Unlimited Your WaySM, vous pouvez choisir le forfait parfait pour chaque membre de votre famille.

Les nouveaux clients ont le choix entre trois forfaits illimités intéressants lorsqu’ils rejoignent AT&T. Vous pouvez réduire les coûts avec le forfait Unlimited StarterSM, qui comprend des appels, des SMS et des données illimités, un accès 5G, la sécurité AT&T ActiveArmorSM avec blocage des appels antispam et frauduleux, ainsi que six mois de Stadia Pro à partir de 35 $ par mois avec quatre lignes . Vous recherchez des données de point d’accès avec des fonctionnalités de sécurité avancées ? Alors le forfait Unlimited ExtraSM est peut-être celui qu’il vous faut. Vous obtenez tout du plan Unlimited StarterSM et 15 Go de données de point d’accès avec 50 Go de données premium à extraire, ainsi qu’une sécurité avancée ActiveArmorSM avec surveillance de l’identité et navigation sécurisée. Enfin, si vous voulez leur meilleur forfait, le forfait AT&T Unlimited EliteSM offre des données haut débit illimitées qui ne peuvent pas être ralenties en fonction de votre utilisation, 40 Go de données de point d’accès, le streaming 4K UHD et HBO Max ™ est inclus sur AT&T sans frais supplémentaires.

