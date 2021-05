AT&T et Discovery fusionnent HBO Max, Warner Bros, CNN, HGTV, Food Network, etc.

Dans le cadre d’un accord étonnant qui entraînera de nombreux effets d’entraînement dans l’ensemble de l’industrie, AT&T a annoncé la scission de WarnerMedia en une nouvelle société qui s’associera à Discovery Communications. La nouvelle entreprise proposée combinerait HBO Max, Warner Bros, CNN, TBS, TNT, Cartoon Network et plus encore avec Discovery Plus, HGTV, Food Network, TLC, OWN, entre autres. La nouvelle société, si elle est approuvée par les régulateurs, sera dirigée par l’actuel PDG de Discovery, David Zaslav, bien que 71% de l’entreprise appartienne aux actionnaires d’AT & T.