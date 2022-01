AT&T et Verizon poursuivent l’expansion de la 5G malgré les inquiétudes de la FAA concernant la sécurité des vols

AT&T et Verizon vont de l’avant avec des plans pour activer un spectre cellulaire 5G supplémentaire. L’expansion fait suite à un retard d’un mois à la demande de la Federal Aviation Administration pour étudier comment la bande C 5G affecte l’équipement de sécurité des avions.

. rapporte que le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg et le chef de la FAA, Steve Dickson, ont demandé une pause supplémentaire de deux semaines avant que les transporteurs n’activent le spectre de la bande C 5G. Cependant, les dirigeants des deux transporteurs nationaux ont rejeté la demande de repousser la date d’activation du 5 janvier.

Les sociétés sans fil ont déclaré dimanche dans une lettre conjointe qu’elles ne déploieraient pas la 5G autour des aéroports pendant six mois, mais ont rejeté toute limitation plus large de l’utilisation du spectre de la bande C. Ils ont déclaré que la proposition du ministère des Transports serait « une abdication irresponsable du contrôle opérationnel requis pour déployer des réseaux de communication de classe mondiale et compétitifs à l’échelle mondiale ».

Ce va-et-vient entre les opérateurs de téléphonie mobile et la FAA sous DOT mijote depuis début novembre. C’est à ce moment-là que l’organisme de réglementation qui supervise la sécurité des voyages, y compris les vols, a soulevé pour la première fois des inquiétudes et a demandé le retard initial d’un mois.

Le spectre 5G en bande C a déjà été accordé à AT&T et Verizon et approuvé par la Federal Communications Commission. L’utilisation de ce spectre est également active en Europe, et les dirigeants des opérateurs prévoient de modéliser les mesures de sécurité 5G autour des aéroports aux États-Unis après des pratiques similaires dans d’autres pays.

La zone d’exclusion proposée par AT&T et Verizon est actuellement utilisée en France, ont déclaré les opérateurs, « avec une légère adaptation » reflétant « des différences techniques modestes dans la façon dont la bande C est déployée ». « Les lois de la physique sont les mêmes aux États-Unis et en France », ont écrit les PDG. « Si les compagnies aériennes américaines sont autorisées à effectuer des vols tous les jours en France, alors les mêmes conditions d’exploitation devraient leur permettre de le faire aux États-Unis. »

Quant à ce qui se passera ensuite, Verizon et AT&T mettront en ligne la première vague de spectre de la bande C 5G, rendant les capacités cellulaires de nouvelle génération compétitives par rapport aux concurrents internationaux, et les groupes de sécurité aérienne continueront de se battre pour une réglementation plus stricte.

Suivez mon travail

Vous pouvez suivre plus de mon travail sur . et Space Explored, m’entendre sur le podcast Happy Hour . et me suivre sur Twitter et Instagram !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :