AT&T et Verizon retardent le lancement du nouveau spectre 5G en raison des problèmes de sécurité de la FAA

Verizon et AT&T aux États-Unis auraient convenu de retarder le déploiement prévu d’une nouvelle bande de fréquences 5G, selon le Wall Street Journal. Le retard intervient après que la Federal Aviation Administration a exprimé ses inquiétudes concernant « une interférence potentielle avec les principaux systèmes de sécurité du poste de pilotage ». L’agrandissement devait avoir lieu le 5 décembre.

Le retard permettra à Verizon, AT&T et la FAA de travailler ensemble pour répondre à ces préoccupations, explique le rapport. Le ministère des Transports des États-Unis avait initialement fait la demande de retard.

Le rapport indique que si Verizon et AT&T n’avaient pas accepté de retarder le déploiement d’une nouvelle bande de fréquences 5G, la FAA aurait été contrainte d’émettre des mandats limitant l’utilisation par les pilotes de « certains systèmes de cockpit automatisés ». À son tour, cela aurait pu entraîner « des perturbations des vols de passagers et de fret dans 46 des plus grandes régions métropolitaines du pays où se trouvent les tours ».

La FAA avait prévu de publier des mandats officiels dès cette semaine qui limiteraient l’utilisation par les pilotes de certains systèmes de cockpit automatisés tels que ceux qui aident les avions à atterrir par mauvais temps, selon des responsables du gouvernement et de l’industrie familiers avec les commandes prévues. Ces limites viseraient à éviter les interférences potentielles des tours sans fil au sol transmettant de nouveaux signaux 5G. De telles limites pourraient entraîner des perturbations des vols de passagers et de fret dans 46 des plus grandes régions métropolitaines du pays où se trouvent les tours dès début décembre, ont déclaré des responsables de l’industrie aéronautique. Les responsables de l’industrie des télécommunications ont repoussé les problèmes de sécurité, affirmant que les preuves disponibles ne permettent pas de conclure que les réseaux 5G interféreront avec les équipements de vol.

Dans un communiqué, AT&T a déclaré qu’il « continuerait à travailler de bonne foi avec la FCC et la FAA pour comprendre les préoccupations de coexistence affirmées de la FAA ». Le transporteur a également réitéré que les « discussions doivent être éclairées par la science et les données ».

La FCC a repoussé ces problèmes de sécurité, décrivant ses règles d’utilisation de ce spectre au début de l’année dernière après un examen de l’impact potentiel sur l’aviation. Néanmoins, les transporteurs ont maintenant accepté de retarder le lancement du nouveau spectre en raison des préoccupations de la FAA.

La fréquence de la bande C avait été décrite comme la « fréquence qui pourrait économiser la 5G aux États-Unis » et vous pouvez en lire plus dans cette histoire de PCMag. Pendant ce temps, au Brésil, le pays organise une vente aux enchères du spectre 5G tant attendue.

