AT&T et Verizon retardent l’expansion de la 5G en raison de problèmes d’interférences avec les aéronefs

AT&T et Verizon étaient tous deux prêts à lancer leur spectre en bande C 5G le 5 décembre. Les transporteurs suspendent pour l’instant ces plans d’extension 5G en raison d’une possible interférence avec les systèmes de sécurité des avions.

Qu’est-ce que le spectre de la bande C ?

Les fréquences radio comprises entre 3,7 GHz et 4,2 GHz se trouvent dans le spectre de la bande C. Ces fréquences sont essentielles pour étendre les réseaux 5G. Il s’agit d’un spectre de bande moyenne qui offre aux opérateurs un bon équilibre entre une couverture étendue et des vitesses élevées.

Tous les spectres radio ne sont pas égaux. Certains sont capables de vitesses ultra-rapides, mais ne peuvent pas voyager loin ou traverser des obstacles. Dans certains cas, ces fréquences ne peuvent parcourir que des centaines de pieds. Ce n’est pas très pratique pour une couverture 5G à grande échelle.

La bande C, bien qu’elle ne soit pas aussi rapide que les autres fréquences radio, offre toujours un bon équilibre entre la vitesse des données et la couverture étendue. Malheureusement, la Federal Aviation Administration (FAA) a averti que les radios 5G sur ce spectre peuvent interférer avec les équipements de sécurité aérienne.

Le mardi 2 novembre, la FAA a émis un avertissement concernant ces préoccupations. L’agence craint que les radios 5G n’interfèrent avec les altimètres radar. Les avions utilisent des altimètres radar pour mesurer leur distance par rapport au sol, une information assez importante à avoir.

Personne n’a encore fait de rapports prouvés sur les interférences d’équipements là où la bande C 5G est disponible. Pourtant, la FAA est préoccupée. Il est demandé aux fabricants d’altimètres radar de soumettre des détails sur l’équipement des appareils. La FAA a également recommandé aux fabricants de tester si leur matériel présente un risque d’interférence avec les radios en bande C.

Un groupe commercial représentant l’industrie du sans fil, CTIA, affirme que la bande C est totalement sûre et n’interfère pas avec les équipements aéronautiques. Les groupes aéronautiques, cependant, insistent sur le fait que l’expansion de la 5G est dangereuse pour le trafic aérien.

AT&T et Verizon répondent aux préoccupations concernant l’expansion de la 5G

Les deux transporteurs ont convenu de suspendre leur expansion et de travailler de bonne foi avec les régulateurs. La porte-parole d’AT&T, Margaret Boles, a déclaré dans un communiqué : « Il est essentiel que ces discussions soient éclairées par la science et les données. C’est la seule voie pour permettre aux experts et aux ingénieurs d’évaluer s’il existe des problèmes de coexistence légitimes ».

Le porte-parole de Verizon, Richard Young, a déclaré que le transporteur continuerait à déployer son équipement même pendant le retard. Young prévoit de « déployer nos services 5G sur ce spectre au début du premier trimestre 2022 ».