AT&T et Verizon retardent l’extension de la 5G pour résoudre les problèmes d’interférences avec les aéronefs

AT&T et Verizon retardent le déploiement d’une nouvelle bande 5G afin de répondre aux préoccupations concernant les interférences avec les systèmes de sécurité des avions, rapporte le Wall Street Journal.



Les deux sociétés devaient lancer le spectre de la bande C le 5 décembre. La bande C couvre les fréquences radio comprises entre 3,7 GHz et 4,2 GHz et est essentielle à l’expansion des réseaux 5G. AT&T et Verizon travaillent maintenant avec la Federal Aviation Administration pour s’assurer qu’il n’y aura pas d’interférence, retardant le déploiement de la 5G jusqu’au 5 janvier.

Mardi, la Federal Aviation Administration a émis un avertissement [PDF] concernant les interférences potentielles de la 5G avec les altimètres radar, la technologie utilisée mesure la distance d’un avion au sol. Dans le document, la FAA confirme qu’il n’y a pas eu de « rapports prouvés » sur les interférences d’équipements dans les pays où le spectre est déjà disponible, mais l’agence a toujours des inquiétudes.

La FAA demande aux fabricants de radioaltimètres de soumettre des détails sur l’équipement des appareils utilisés dans les avions, et elle a suggéré que les entreprises qui produisent des radioaltimètres effectuent des tests détaillés pour déterminer si le matériel est sensible aux interférences du spectre de la bande C. Les constructeurs aéronautiques ont été invités à soumettre des données sur les radioaltimètres en service et à effectuer leurs propres tests d’interférence.

La CTIA, un groupe commercial représentant l’industrie du sans fil, a déclaré que le spectre de la bande C peut être utilisé en toute sécurité sans causer d’interférences avec les équipements aéronautiques, mais les groupes aéronautiques ont déclaré que l’expansion de la 5G pourrait entraîner « des perturbations majeures des voyages aériens de passagers, commerciaux les transports et les opérations critiques d’hélicoptères.

La porte-parole d’AT&T, Margeret Boles, a déclaré dans un communiqué qu’AT&T prévoyait de travailler avec la FCC et la FAA pour comprendre les problèmes d’interférence. « Il est essentiel que ces discussions soient éclairées par la science et les données », a-t-elle déclaré. « C’est la seule voie pour permettre aux experts et aux ingénieurs d’évaluer s’il existe des problèmes de coexistence légitimes. »