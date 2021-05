AT&T étant confronté à de nombreuses menaces difficiles, les investisseurs devraient décharger les actions T

AT&T (NYSE:T) continue de faire face à de fortes pressions sur plusieurs fronts et les perspectives à long terme de la société semblent particulièrement négatives. En conséquence, je recommande aux investisseurs de vendre l’action T dans sa récente force.

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock

Bien qu’AT & T ait publié des résultats du premier trimestre meilleurs que prévu le 22 avril, tirée par la vigueur de ses activités de mobilité, cette dernière unité sera probablement confrontée à des pressions de marge importantes et / ou à des pertes de parts de marché à mesure que l’inflation se réchauffe. L’importante dette et l’accélération des coupures de cordon sont également susceptibles de faire baisser les actions de la société de télécommunications au fil du temps. Enfin, à long terme, l’unité large bande de la société pourrait être frappée par la concurrence féroce du service Starlink d’Elon Musk.

Pressions de marge de mobilité

Dans le sillage des résultats d’AT & T au premier trimestre, le cabinet de recherche MoffettNathanson a déclaré que l’entreprise était en mesure de continuer à offrir des rabais intéressants à ses clients sans fil. Mais face à la hausse de l’inflation, l’entreprise aura probablement le choix inconfortable de réduire ces remises, ce qui pourrait entraîner des pertes de parts de marché importantes ou entraîner une baisse significative de ses marges bénéficiaires du sans fil.

En outre, l’unité a peut-être été stimulée par la pandémie du nouveau coronavirus, car de nombreux consommateurs ont probablement dépensé moins d’argent en expériences et plus en matériel informatique, y compris les téléphones portables et les tablettes. Cette tendance, bien sûr, devrait s’estomper à mesure que l’économie rouvrira.

Dette, coupure de cordon et revenus publicitaires

À la fin du premier trimestre, AT&T avait une dette énorme de 169 milliards de dollars, et sa dette nette était égale à 3,1 fois son EBITDA, à l’exclusion de certains éléments. Selon certaines indications, l’entreprise pourrait avoir du mal à rembourser sa dette à l’avenir. Et si AT&T doit réduire son dividende (les actions ont un gigantesque rendement de dividende à terme de 6,6%) afin de rembourser sa dette, l’action T devrait plonger fortement.

La coupure de cordon continue d’être problématique pour AT&T, ses abonnés vidéo premium ayant chuté de 3 millions l’an dernier et de 620 000 au dernier trimestre. Et selon S&P, conformément aux prédictions précédentes que j’ai faites, la coupe du cordon devrait généralement s’accélérer à l’avenir.

Le chiffre d’affaires de l’unité Warner Media de la société a bondi de 9,8% en glissement annuel alors que ses ventes publicitaires ont bondi de 18,5% en glissement annuel dans un contexte de réouverture économique.

Bien que la réouverture continue de stimuler les revenus publicitaires à court et à moyen terme, je pense qu’à long terme, l’inflation peut entraîner une baisse significative des revenus publicitaires de l’entreprise. Plus précisément, à mesure que les marges bénéficiaires des entreprises diminuent en raison de la hausse des coûts des intrants, nombre d’entre elles peuvent réagir en réduisant leurs budgets publicitaires.

Concurrence potentielle de Starlink

Pendant de nombreuses années, j’ai cru que les entreprises de technologie pourraient perturber les services Internet à large bande quelque peu désuets offerts par les entreprises de câblodistribution et de télécommunications. Jusqu’à présent, cela ne s’est pas encore produit, mais maintenant Elon Musk, l’homme qui a révolutionné l’automobile, entre dans le secteur.

Le service Internet par satellite Starlink, fourni par Musk’s SpaceX société, a décollé (sans jeu de mots). Bien que Starlink n’offre un service Internet que dans des zones limitées à ce stade, d’ici la fin de cette année, il devrait être disponible dans la plupart des pays du monde, bien qu’il ne cherche à desservir que 5 millions de foyers américains à ce stade.

Pourtant, à mesure que la technologie et les innovations de Starlink progressent, je pense que la capacité du service augmentera et que son prix diminuera. Étant donné qu’AT & T Fiber a ajouté un total net de 235 000 abonnés au dernier trimestre, la concurrence de Starlink causerait probablement un sérieux problème pour AT&T et T stock.

The Bottom Line sur T Stock

AT&T fait face à un éventail de menaces, y compris les pressions sur les marges, les coupures de cordon, l’inflation et un endettement énorme. De plus, la société s’attend à ce que ses revenus n’augmentent que de 1% cette année.

Compte tenu de ces points, les investisseurs devraient vendre des actions T.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (ni directement ni indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer mène des recherches et rédige des articles sur les actions américaines depuis 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.