AT&T ferme son réseau 3G, mais vous pourriez obtenir un téléphone gratuit – .

Aussi souvent que nous couvrons les téléphones nouveaux et inédits chez ., tout le monde ne s’inquiète pas de rester à jour avec le dernier matériel. Même les smartphones les plus anciens sont encore capables de passer des appels et d’envoyer des SMS, et pour certaines personnes, c’est largement suffisant. Malheureusement, le temps est venu pour nous tous, ainsi que pour nos téléphones, et en février 2022, AT&T met définitivement fin à son réseau 3G. Pour la grande majorité d’entre vous, ce changement n’aura aucun effet sur votre vie et vous pouvez l’ignorer, mais si vous n’avez pas mis à niveau votre téléphone depuis six ou sept ans, vous voudrez peut-être continuer à lire.

Comme nous en avons discuté en mai, les services de conversation et de données cesseront de fonctionner sur les téléphones, les tablettes et les montres intelligentes qui ne prennent pas en charge la 4G LTE et la voix HD. L’opérateur mobile a également partagé une liste complète de tous les téléphones qui continueront à fonctionner sur son réseau après février prochain, y compris l’iPhone 6 d’Apple et plus récent, le Galaxy S4 mini et plus récent de Samsung, et le Pixel 2 et plus récent de Google.

Si vous êtes abonné à AT&T et que vous ne trouvez pas votre téléphone sur cette liste, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle est que vous ne pourrez pas passer d’appels, envoyer des SMS ou naviguer sur Internet dans quelques mois. La bonne nouvelle est que vous pourriez être éligible pour obtenir un nouveau téléphone gratuitement auprès de l’opérateur mobile. Allez sur acceptfreephone.att.com dans le navigateur de votre choix, entrez votre numéro de téléphone et vous serez sur la bonne voie pour obtenir un téléphone portable gratuit qui fonctionnera sur le réseau 4G LTE d’AT&T.

«Nous mettons à niveau notre réseau sans fil pour vous offrir une meilleure qualité et des vitesses plus rapides», explique AT&T sur le site Web où il offre des téléphones gratuits. « En février 2022, votre téléphone portable actuel ne fonctionnera plus. C’est pourquoi nous vous offrons un téléphone portable gratuit – afin que vous puissiez continuer à profiter de votre service sur notre réseau plus rapide. Et le téléphone lui-même est gratuit !

Comme toujours, il y a un hic. Le téléphone que vous recevrez n’est pas un produit phare moderne avec un tas de cloches et de sifflets, mais plutôt le 2019 AT&T Radiant Core. Ce téléphone dispose d’un écran 480p, de 16 Go de stockage interne, de 1 Go de mémoire, d’une batterie de 2 500 mAh, d’un appareil photo arrière de 5 mégapixels et d’un appareil photo selfie de 2 mégapixels. Il fonctionne sous Android P (Go Edition) et coûte actuellement 35 $.

Certes, un téléphone gratuit qui fonctionne réellement sur le réseau d’AT&T est bien mieux que pas de téléphone du tout, mais il existe de nombreuses options sur la liste des téléphones compatibles ci-dessus qui coûtent beaucoup moins cher qu’un nouvel iPhone 12 ou Galaxy S21. Au moins, parcourez la liste pour voir si l’un des téléphones se démarque avant de décider si vous souhaitez profiter de l’offre téléphonique gratuite moins qu’excitante d’AT&T.

