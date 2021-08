AT&T hack de 70 millions de dossiers clients revendiqués par une source crédible

Il y a eu un piratage revendiqué par AT&T des données personnelles de 70 millions de clients, moins d’une semaine après un piratage confirmé de dizaines de millions de dossiers clients T-Mobile. Dans les deux cas, les données incluent les numéros de sécurité sociale.

Restore Privacy a annoncé la nouvelle.

Un acteur de menace bien connu vend des données privées qui auraient été collectées auprès de 70 millions de clients AT&T. Nous avons analysé les données et constaté qu’elles incluaient des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance et d’autres informations privées. Le pirate demande 1 million de dollars pour l’ensemble de la base de données (vente directe) et a fourni à RestorePrivacy des informations exclusives pour ce rapport.

Dans le message original que nous avons découvert sur un forum de hackers, l’utilisateur a posté un petit échantillon des données. Nous avons examiné l’échantillon et il semble être authentique sur la base des dossiers publics disponibles. De plus, l’utilisateur qui l’a publié a un historique de violations et d’exploits de données majeurs.

Bien que nous ne puissions pas encore confirmer que les données proviennent des clients d’AT&T, tout ce que nous avons examiné semble être valide. Voici les données disponibles dans cette fuite :