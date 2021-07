AT&T lance une assistance téléphonique 988 pour les services d’urgence de santé mentale et de prévention du suicide

Un an avant l’échéance de juillet 2022 pour mettre en œuvre 988 accès instantanés aux services de santé mentale d’urgence, AT&T a lancé un support pour la hotline. Le transporteur rejoint T-Mobile et Verizon pour prendre en charge le code d’urgence 988.

En novembre dernier, nous avons vu T-Mobile déployer une assistance pour la ligne d’assistance téléphonique 988 pour la santé mentale et le suicide, avec Verizon en décembre. À présent, AT&T a également lancé le support pour 988 plus tôt que la date limite de la FCC.

Comme tous les principaux transporteurs l’ont noté, la santé mentale est un problème croissant ces dernières années et le code de la hotline d’urgence 988 donne un accès direct à des services de santé mentale vitaux dispensés par des conseillers professionnels de plus de 180 centres d’appels de crise.

Quelles sont les nouvelles? AT&T prend en charge le code d’urgence à trois chiffres, 988, pour les services de prévention du suicide et de crise de santé mentale. Les appels vocaux au 988 seront dirigés vers la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide (ligne de vie) pour aider les personnes en crise.

Pourquoi est-ce important? Les États-Unis traversent une crise et nous voulons faire partie de la solution. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les symptômes de trouble anxieux et de trouble dépressif ont considérablement augmenté aux États-Unis d’avril à juin 2020, par rapport à la même période en 2019. En réponse à ces tendances, en 2020 le La Federal Communications Commission (FCC) et le Congrès ont désigné 988 comme un code facile à retenir pour les Américains pour atteindre la ligne de vie. La disponibilité du 988, sa facilité d’utilisation et de mémorisation, et l’éducation associée à son adoption aideront d’innombrables Américains à risque à obtenir l’aide dont ils ont un besoin urgent. Le 988 est une priorité pour AT&T et nous apprécions le soutien confidentiel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et les ressources de crise fournies par la ligne de vie de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) et la ligne de crise des anciens combattants du département américain des Anciens Combattants.