AT&T offre gratuitement six mois de Stadia Pro – voici qui se qualifie – .

Dans ce qui est devenu de plus en plus fréquent, les opérateurs de téléphonie mobile continuent d’accumuler les avantages pour les consommateurs nouveaux et existants afin de les empêcher de partir pour des pâturages plus verts. Le mois dernier, Verizon a annoncé que les abonnés pouvaient obtenir gratuitement jusqu’à 12 mois d’Apple Arcade ou de Google Play Pass. À présent, AT&T s’oppose avec sa propre promotion sur le thème du jeu.

À partir du mercredi 9 juin, certains clients sans fil et fibre d’AT&T pourront souscrire gratuitement un abonnement de six mois à Stadia Pro. Stadia est la plate-forme de jeux en nuage de Google, et Stadia Pro est un service d’abonnement premium qui donne à chaque membre l’accès à une sélection croissante de jeux gratuits, des remises sur des titres dans la boutique Stadia et la possibilité de jouer à des jeux en 60 ips avec une résolution 4K, haute Visuels Dynamic Range et son surround 5.1 sur les appareils pris en charge.

“Avec le réseau AT&T alimentant votre accès de 6 mois à Stadia Pro, vous aurez moins de sauts, de retards et de blocages et commencerez à jouer à son plein potentiel”, a déclaré AT&T dans un communiqué de presse aujourd’hui. « Et ça ne s’arrête pas là. Dans le cadre de notre collaboration avec Stadia, nous explorons également des moyens d’améliorer nos réseaux 5G et Fibre qui contribueront à innover et à améliorer l’expérience de jeu à l’avenir. »

Vous pouvez en savoir plus sur l’accord sur ATT.com/gaming mercredi, mais il sera mis à la disposition des clients sans fil nouveaux et existants sur les plans illimités éligibles qui ajoutent ou mettent à niveau vers les téléphones 5G ainsi que les clients AT&T Fiber qui passent à 300 Mbps ou plans de vitesse plus élevée.

En plus de proposer des abonnements Stadia Pro de 6 mois, AT&T propose également aux clients éligibles des packs Stadia Premiere Edition à prix réduit, comprenant une manette Stadia et Chromecast Ultra, pour seulement 19,99 $. C’est 80 $ de moins que sur le Google Store.

Si vous vous abonnez à AT&T et que vous vous qualifiez pour l’offre, cela ne ferait certainement pas de mal de tester Stadia pour voir comment il fonctionne sur vos différents appareils.

Cela dit, nous n’avons aucune idée de combien de temps Stadia va rester à flot, car Google a décidé de fermer ses studios de jeux internes plus tôt cette année avant même qu’ils n’aient eu la chance de décoller. La sélection de jeux fait toujours défaut, et à moins que vous n’ayez la configuration parfaite, il y a de fortes chances que votre expérience de jeu sur le cloud soit presque garantie d’être inférieure.

Néanmoins, Jay Cary, vice-président des produits et de l’innovation 5G chez AT&T, est ravi de la collaboration :

« Lorsque vous jouez avec Stadia Pro, AT&T 5G et AT&T Fibre constituent la base d’une expérience de jeu fluide, que vous jouiez chez vous ou en déplacement. Offrir de superbes expériences que nos clients adorent, comme les jeux, est ce que nos réseaux font le mieux. »

Gardez à l’esprit que si vous décidez de souscrire à l’offre gratuite d’AT&T, vous commencerez automatiquement à être facturé 9,99 $ par mois pour Stadia Pro une fois l’abonnement de six mois terminé.

