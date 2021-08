AT&T offre la meilleure expérience 5G dans le rapport RootMetrics 2021, T-Mobile 5G disponible sur tous les marchés testés

Que souhaitez-vous savoir

AT&T a la meilleure expérience 5G selon le score d’expérience RootMetrics Everyday 5G. T-Mobile a la meilleure disponibilité avec au moins 25 % de disponibilité 5G sur tous les marchés testés. Le réseau 5G de Verizon offre la meilleure fiabilité pour que les appareils se connectent et restent connectés.

RootMetrics a publié son rapport 5G pour le premier semestre 2021, et Verizon est le grand gagnant avec la meilleure expérience 5G au quotidien. Il s’agit d’une combinaison de la disponibilité, de la vitesse des données et de la fiabilité de RootMetrics Everyday 5G. Bien qu’AT&T ne soit pas arrivé en tête dans toutes les catégories, il s’est assez bien classé dans chacune d’entre elles pour s’imposer à tous égards.

En ce qui concerne la disponibilité, T-Mobile a facilement gagné avec un score de 80 marchés contre AT&T avec 44 et Verizon avec seulement neuf. T-Mobile avait un certain niveau de couverture 5G disponible sur l’ensemble des 125 marchés testés. Notamment, T-Mobile avait une disponibilité supérieure à 25 % sur chaque marché testé, et 72 marchés affichaient une disponibilité supérieure à 85 %. AT&T avait une couverture de plus de 85 % sur seulement 39 marchés, tandis que Verizon n’en avait que six. Pourtant, chaque opérateur a connu des améliorations significatives de la disponibilité.

AT&T a obtenu le meilleur score pour le téléchargement 5G le plus rapide au quotidien avec 20 marchés. Verizon est arrivé en deuxième position avec 16 marchés, suivi de T-Mobile avec 13. Il s’agit d’une combinaison des vitesses de téléchargement médianes, du 5e centile et du 95e centile. Le 5e centile considère les pires 5% des vitesses qui nuisent profondément au résultat de T-Mobile. T-Mobile a des résultats au 5e centile avec 105 marchés inférieurs à 5 Mbps. Il s’agit d’une légère amélioration par rapport à 121 en 2020 mais toujours bien pire que les 44 de Verizon ou les 22 d’AT&T.

Du côté positif, le 95e centile de T-Mobile, les cinq meilleurs pour cent des résultats, était de loin le meilleur. T-Mobile avait 54 marchés avec des vitesses supérieures à 250 Mbps avec 28 marchés entre 200 et 250 Mbps. Verizon n’avait que sept marchés de plus de 250 Mbps, tandis qu’AT&T n’en avait aucun. Cela est probablement dû au fait que le réseau Ultra Capacity 5G de T-Mobile représente 21,9% des résultats, contre seulement 3,9% en 2020.

La 5G sur ce spectre de bande moyenne à 2,5 GHz a donné à T-Mobile un sérieux avantage en termes de vitesse, car Verizon et AT&T n’ont toujours pas un accès complet à un spectre comparable. Tous les opérateurs s’amélioreront probablement dans cette catégorie vers la fin de l’année et en 2022, à mesure que la bande C deviendra disponible pour tous les opérateurs et que T-Mobile pourra étendre l’utilisation de la bande n41. Contrairement à d’autres opérateurs, T-Mobile inclut l’accès à son réseau complet à tous les clients, ce qui l’aide à fournir certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile pour la 5G.

Verizon remporte une victoire en matière de fiabilité avec les meilleurs résultats sur 99 marchés sur 125. AT&T suivait avec seulement 59 marchés et T-Mobile était derrière avec 12. Ce résultat est une combinaison de connexion et de maintien de la connexion à la 5G. Cela montre que bien que T-Mobile et AT&T aient une plus grande disponibilité, Verizon peut fournir des résultats 5G plus fiables sur les marchés des villes qu’il couvre.

Chaque opérateur a excellé dans différents domaines, mais ils ont tous progressé à mesure que la 5G se développe.

Verizon a enregistré un taux de réussite de 99,5% sur 110 marchés, une énorme amélioration par rapport aux 44 qu’il avait au second semestre 2020. AT&T était juste derrière avec 102 marchés contre 71, et T-Mobile a fermé la marche avec 78 marchés. à partir de 52. Le plus gros point à retenir est la progression de chaque transporteur. Verizon est également resté connecté plus souvent avec 99,5% sur 104 marchés contre 77 et 50 marchés avec AT&T et T-Mobile, respectivement.

Les performances LTE sont toujours essentielles pour les performances du réseau, car de nombreuses personnes n’ont toujours pas de téléphone compatible 5G, et même ceux qui en ont se rabattront toujours sur LTE si le signal 5G est faible. AT&T et Verizon ont ouvert la voie avec le plus grand nombre de marchés supérieurs à 25 Mbps. AT&T a encore étendu cette avance avec 31 marchés testant plus de 50 Mbps. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux 14 marchés du second semestre 2020.

Verizon avait 13 marchés de plus de 50 Mbps, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à 20. T-Mobile a amélioré ses vitesses avec la plupart de ses marchés de plus de 25 Mbps bien qu’il n’en ait eu que 11 avec des vitesses de plus de 50 Mbps. Néanmoins, il s’agit d’une amélioration par rapport au zéro qu’il avait au second semestre 2020.

Une chose à garder à l’esprit à propos de ces résultats est que RootMetrics concentre ses tests sur 125 des zones métropolitaines les plus peuplées des États-Unis. Cela inclut les marchés des 50 États, mais ne montre pas l’ensemble de la 5G, en particulier dans les petites villes ou les zones rurales. .

Assurez-vous de vérifier par vous-même les cartes de couverture de chaque opérateur pour voir si votre zone est couverte avant de vous engager dans un réseau.

