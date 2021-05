AT&T s’apprête à mettre fin au voyage médiatique avec un contrat Discovery de 43 milliards de dollars

FILE – Dans cette photo d’archive du 18 juillet 2019, un panneau est affiché dans un magasin de détail AT&T à Miami. Les entreprises ont donné plus de 50 millions de dollars ces dernières années aux législateurs des États qui se sont emparés des mensonges de Donald Trump sur une élection volée de 2020 pour faire pression pour de nouvelles restrictions au droit de vote. C’est selon un nouveau rapport du public Citizen, organisme de surveillance du gouvernement, à but non lucratif. Le géant des télécommunications AT&T a été le donateur le plus prolifique, donnant plus de 800000 dollars depuis 2015 aux auteurs des restrictions proposées, aux co-sponsors de telles mesures ou à ceux qui ont voté en faveur des projets de loi, un nouveau rapport de l’organisation à but non lucratif basée à Washington. Citoyen retrouvé.

AT&T (TN), propriétaire des studios HBO et Warner Bros, et Discovery (DISCA.O), qui abrite des réseaux de télévision de style de vie tels que HGTV et TLC, ont déclaré qu’ils combineraient leur contenu pour former une entreprise mondiale de divertissement et de médias autonome.

Le directeur général de Discovery, David Zaslav, dirigera la nouvelle société proposée, qui comprendra l’un des studios les plus puissants d’Hollywood, y compris les franchises Harry Potter et Batman, le réseau de nouvelles CNN, la programmation sportive et les émissions non scénarisées de Discovery sur la maison, la cuisine et la nature et la science.

La décision de lundi marque le dénouement du plan ambitieux d’AT & T visant à forger une puissance des télécommunications et des médias grâce à une vague d’accords, notamment l’acquisition de 108,7 milliards de dollars en 2018 du conglomérat de médias américain Time Warner et l’achat en 2015 du service de télévision par satellite DirecTV pour 68 milliards de dollars.

Les actions de Discovery ont grimpé d’environ 16% pour atteindre 41,3 dollars dans le commerce avant commercialisation, mais ont ensuite chuté de 2%, les investisseurs ayant compris qu’il faudrait du temps à Discovery pour se développer en streaming, a déclaré Rich Greenfield, partenaire de LightShed Partners.

«Il faudra un an à cette société pour être en mesure de prendre le contrôle des actifs», a-t-il déclaré. «La nouvelle entreprise sera meilleure après l’accord, mais cela prendra du temps.»

Les actions d’AT & T ont augmenté d’environ 3% à 33,23 $ après l’annonce de la nouvelle société, qui sera détenue à 71% par les actionnaires d’AT & T et à 29% par les investisseurs de Discovery.

AT&T a déclaré qu’il utiliserait le produit de 43 milliards de dollars de la scission libre d’impôt de ses actifs médiatiques pour rembourser sa dette de plus de 160 milliards de dollars.

Le géant des télécommunications a également déclaré qu’il prévoyait de réduire son ratio de distribution de dividendes, qui correspond au pourcentage des bénéfices versés aux actionnaires sous forme de dividendes, à 40%, contre environ 60% au trimestre précédent.

La valeur d’entreprise de la nouvelle société fusionnée sera de plus de 120 milliards de dollars, avec 58 milliards de dollars de dettes, dont 43 milliards de dollars de WarnerMedia et 15 milliards de dollars de Discovery.

Le nom de la nouvelle société sera divulgué d’ici la semaine prochaine, tandis que d’autres détails, y compris le futur rôle du PDG de WarnerMedia Jason Kilar et la manière dont les propriétés et les services combinés seront organisés, doivent encore être élaborés, ont déclaré des dirigeants lors d’un appel avec journalistes.

L’accord souligne le mouvement de l’audience de la télévision vers le streaming, où une échelle est nécessaire pour affronter Netflix Inc (NFLX.O) et Walt Disney Co (DIS.N).

«Les opportunités du streaming direct aux consommateurs évoluent rapidement, et pour suivre le rythme et maintenir une position de leader, plusieurs choses sont nécessaires: échelle mondiale, accès au capital, un large éventail de contenus de haute qualité et les meilleurs talents de l’industrie», a déclaré AT&T Chief Executive John Stankey a raconté un point de presse.

Ensemble, la société dépensera environ 20 milliards de dollars en contenu, plus que les 17 milliards de dollars que Netflix dépensera cette année, et Zaslav a déclaré qu’il comptait augmenter ses investissements dans la programmation à l’avenir.

«Bien que d’autres détails n’aient pas encore émergé, la combinaison horizontale proposée créerait un monstre de contenu mondial unissant les principaux actifs d’actualités et de divertissement de WarnerMedia avec le cache de premier plan de Discovery pour les réseaux de programmation non scriptés», a déclaré Keith Snyder de CFRA Research.

L’accord n’est pas surprenant, a ajouté Snyder, après que la pression sur la télévision à péage traditionnelle se soit intensifiée pendant la pandémie de coronavirus alors que les consommateurs regardaient des émissions en streaming à la maison.

Avec Time Warner, l’ancien PDG d’AT & T Randall Stephenson a cherché à créer un géant des médias et des télécommunications, combinant contenu et distribution.

Cela s’est avéré une stratégie coûteuse, car AT&T cherchait simultanément à étendre les services sans fil de prochaine génération, dépensant plus récemment 23 milliards de dollars pour acheter plus de spectre.

RENDEMENTS TELCO

AT&T n’est pas la première société de télécommunications à abandonner ses actifs médiatiques.

Verizon Communications Inc (VZ.N) a annoncé le 3 mai son intention d’abandonner ses activités médiatiques, dont Yahoo et AOL, pour 5 milliards de dollars, mettant fin à une course coûteuse et infructueuse dans le monde des médias et de la publicité.

La nouvelle entreprise combinée d’AT & T et de Discovery devrait générer un chiffre d’affaires 2023 d’environ 52 milliards de dollars et un BAIIA ajusté d’environ 14 milliards de dollars.

L’opération devrait se conclure à la mi-2022, en attendant l’approbation des actionnaires de Discovery et les approbations réglementaires.

La nouvelle société devrait voir 3 milliards de dollars de synergies de coûts et n’a pas l’intention de vendre des actifs.

LionTree et Goldman Sachs ont conseillé AT&T, tandis qu’Allen & Company et JPMorgan ont conseillé Discovery. Perella Weinberg a conseillé les administrateurs indépendants de Discovery.