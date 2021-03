AT&T TV facilite la télévision premium sans contrat annuel requis – BGR

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Personne n’aime avoir l’impression d’avoir été eu. Vous sentez que vous avez perdu le contrôle de votre situation et que vous ne savez pas comment vous en sortir. Souvent, les gens en font l’expérience lorsqu’ils s’inscrivent à de nouveaux services, tels que leur téléphone, Internet pour leur domicile ou le câble. De nombreuses entreprises chargent des contrats avec des frais cachés qui vous obligent à utiliser leurs produits. Si vous en avez assez de devoir rechercher un langage qui pourrait vous coûter plus cher dans chaque contrat que vous signez, AT&T TV a une offre qui écrasera ce sentiment.

AT&T TV a changé la donne en matière de forfaits TV premium. Ils viennent de supprimer les contrats annuels. Vous pouvez obtenir le meilleur de la télévision en direct et à la demande sans avoir besoin d’un contrat annuel. Le prix est présenté pour que vous puissiez le voir. Inscrivez-vous et commencez à diffuser instantanément sur les appareils que vous possédez déjà.

Vous avez juste besoin d’un appareil compatible et d’une connexion de données pour regarder vos émissions et vos films. Vous devez simplement choisir la gamme de chaînes qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir parmi le forfait DIVERTISSEMENT, qui comprend plus de 65 chaînes, dont ESPN, TNT, Nickelodeon, HGTV, et plus encore. Cela ne coûte que 69,99 $ / mois. + taxe. Il existe d’autres forfaits, comme le forfait CHOICE ™ et le forfait ULTIMATE, qui vous donneront des chaînes sportives locales et plus de chaînes de cinéma, qui offrent tellement à des prix incroyablement bas.

Chaque forfait comprend 20 heures d’enregistrements Cloud DVR inclus et vous pouvez passer à des heures illimitées pour seulement 10 $ par mois. Vos enregistrements seront conservés jusqu’à 90 jours. Cela signifie que vous pouvez regarder à la maison et en déplacement. Vous pouvez utiliser AT&T TV si vous avez déjà un Roku, Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV, Android TV et plus encore. Vous pouvez soit ajouter un appareil de streaming développé exclusivement pour AT&T TV pour 5 $ / mois pendant 24 mois à brancher sur votre téléviseur, soit diffuser à partir de vos appareils compatibles, comme votre ordinateur portable, votre tablette et même votre téléphone. Lorsque vous pouvez obtenir l’appareil de diffusion en continu sur AT&T TV, vous pouvez accéder à HBO Max ™, Netflix, Prime Video et plus de 7 000 autres applications sur Google Play avec votre connexion Google. De plus, vous pouvez utiliser la télécommande vocale pour rechercher et contrôler vos divertissements – il suffit de demander à Google.

Cela constitue un cadeau formidable pour vos proches, vos amis ou simplement pour vous-même. Pourquoi ne voudriez-vous pas pouvoir emmener vos émissions et vos films avec vous? Si vous voulez un contrat, vous pouvez choisir un accord de deux ans qui introduira un tarif réduit, à partir de 59,99 $ / mois. + taxes pour vos 12 premiers mois et comprend des heures illimitées de Cloud DVR et le contrat exclusif d’appareil de streaming pour les clients qualifiés.

Vous ne manquerez pas vos émissions préférées car vous pourrez les enregistrer ou les regarder à la demande avec AT&T TV. Diffusez et regardez en direct ou à votre rythme. Ça ne pourrait pas être plus simple. C’est une évidence pour ceux qui n’aiment pas s’engager à long terme dans des contrats. Passez à AT&T TV dès aujourd’hui et profitez de cet état d’esprit indépendant tout en regardant votre contenu préféré.

