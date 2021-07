AT&T Unlimited Elite obtient une mise à niveau gratuite avec des données vraiment illimitées et un streaming 4K

AT&T a annoncé la mise à niveau de son forfait Elite illimité le plus cher pour inclure des données totalement illimitées et davantage de données de point d’accès. Auparavant, le plan comportait 100 Go de données premium assez énormes, ce qui signifie que les téléchargements ne seraient pas soumis à un ralentissement de la congestion à moins que l’utilisateur n’ait passé 100 Go de données en un mois. AT&T a complètement supprimé cette limitation et ne ralentira pas votre vitesse, quelle que soit la quantité de données utilisée.

AT&T a également mis à niveau le pool de données du hotspot de 30 Go à 40 Go. Ces 10 Go de données supplémentaires sont destinés à ceux qui souhaitent se connecter en déplacement, qu’il s’agisse de connecter un ordinateur portable professionnel ou de diffuser en continu sur une tablette. En parlant de streaming, AT&T a également supprimé la limite de 1080p du streaming mobile pour une prise en charge complète de la 4K. N’oubliez pas que vous devrez désactiver Stream Saver dans les paramètres de votre compte, mais vous pouvez désormais tirer le meilleur parti des écrans haute résolution sur les meilleurs téléphones Android.

Si vous êtes déjà un client Elite illimité, vous n’avez rien à faire. La mise à niveau sera appliquée à votre compte au cours de la semaine suivant l’annonce. AT&T enverra à votre appareil un SMS pour vous informer lorsque les modifications auront été appliquées.

Ce plan comprend toujours certaines de ses meilleures fonctionnalités, y compris une prise en charge complète de la 5G si vous avez une couverture 5G et un téléphone prenant en charge la 5G. Un abonnement HBO Max est inclus et six mois de service Google Stadia sont disponibles pour les nouveaux clients. Vous obtenez également le logiciel de sécurité ActiveArmor d’AT&T inclus dans l’application gratuite AT&T Mobile Security.

Cette mise à jour met le meilleur plan d’AT&T beaucoup plus en conformité avec le meilleur plan de téléphone portable pour la 5G et une utilisation intensive. Ce plan correspond désormais au plan Magenta MAX de T-Mobile avec la même approche des données premium et la même quantité de données hotspot.

