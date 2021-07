AT&T utilisera la plate-forme cloud Azure de Microsoft pour son réseau mobile 5G

in

Microsoft a annoncé qu’AT&T exploitera son réseau de mobilité sur le cloud Azure for Operators de Microsoft. En commençant par le noyau 5G, AT&T apportera ses charges de travail actuelles et futures au cloud Azure.

Le noyau 5G est chargé de relier les appareils connectés à Internet et à d’autres services sur le réseau. Le communiqué de presse affirme qu’AT&T sera en mesure d’augmenter sa productivité et sa rentabilité afin de pouvoir se concentrer sur la fourniture de nouveaux services pour répondre aux besoins changeants de ses clients.

Andre Fuetsch, vice-président exécutif et directeur de la technologie chez AT&T, a déclaré :

AT&T possède l’un des réseaux backbone mondiaux les plus puissants au monde, desservant des centaines de millions d’abonnés. Notre équipe Network Cloud a prouvé que l’exploitation d’un réseau dans le cloud améliore la vitesse, la sécurité, les coûts et l’innovation. La décision de Microsoft d’acquérir ces actifs témoigne du leadership d’AT&T en matière de virtualisation de réseau, de culture de l’innovation et de réalisation d’une pile cloud de niveau télécom.

Microsoft acquiert la technologie de plate-forme AT&T Network Cloud, qui est utilisée pour le noyau 5G actuel, et prendra immédiatement en charge le développement logiciel et le déploiement du Network Cloud d’AT&T. Microsoft fait également venir l’équipe d’ingénierie de Network Cloud. Ceci, associé à ses acquisitions en 2020 d’Affird Networks et de Metaswitch Networks, permettra aux opérateurs d’exploiter un réseau de télécommunications sécurisé dans le cloud.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Microsoft apportera le cloud réseau existant d’AT&T à la plate-forme Azure au cours des trois prochaines années.

Tout cela devrait permettre à AT&T de se concentrer sur la relation client et le développement de son réseau. La couverture 5G s’avérant être un défi avec le spectre disponible, le déplacement de sa plate-forme vers le cloud de Microsoft peut aider AT&T à offrir plus de services au-delà de ce qui est offert même dans les meilleurs forfaits de téléphonie mobile actuels.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.