AT&T vs T-Mobile : quel opérateur vous convient le mieux ?

Edgar Cervantes / Autorité Android

AT&T a joué le rôle de second violon à Verizon depuis un certain temps maintenant, et T-Mobile gagne régulièrement du terrain. Le transporteur Magenta continue d’ajouter de nouvelles rides dans l’espoir d’accumuler des abonnés, mais fonctionne-t-il ? Si oui, faut-il faire l’échange ? Plaçons AT&T vs T-Mobile sur le devant de la scène pour voir quel opérateur vous convient.

Au début, T-Mobile et AT&T peuvent sembler assez similaires. Après tout, ce sont tous les deux des réseaux GSM, mais nous devrons y aller catégorie par catégorie pour briser les différences. Prêt pour un nouveau transporteur ? Ce guide est un excellent point de départ.

AT&T vs T-Mobile — Tarification

L’endroit le plus simple pour commencer toute comparaison est avec les prix. Aucun de ces transporteurs n’ose facturer autant que Verizon, et tout se résume à des remises par ligne pour mettre l’un avant l’autre. Consultez notre tableau pour un aperçu rapide des forfaits illimités :

Coûts AT&TCoûts T-MobilePlan illimité d’entrée de gamme

Coûts AT&T :

Démarreur illimité

65 $ pour une ligne

60 $ pour deux lignes

45 $ pour trois lignes

35 $ ​​pour quatre lignes

Frais de T-Mobile :

Essentiel

60 $ pour une ligne

45 $ pour deux lignes

35 $ ​​pour trois lignes

27 $ pour quatre lignes

Forfait illimité milieu de gamme

Coûts AT&T :

Supplément illimité

75 $ pour une ligne

65 $ pour deux lignes

50 $ pour trois lignes

40 $ pour quatre lignes

Frais de T-Mobile :

Magenta

70 $ pour une ligne

60 $ pour deux lignes

40 $ pour trois lignes

35 $ ​​pour quatre lignes

Forfait premium illimité

Coûts AT&T :

Élite illimité

85 $ pour une ligne

75 $ pour deux lignes

60 $ pour trois lignes

50 $ pour quatre lignes

Frais de T-Mobile :

Magenta Max

85 $ pour une ligne

70 $ pour deux lignes

47 $ pour trois lignes

43 $ pour quatre lignes

Quelle que soit la façon dont vous le découpez, T-Mobile est le plus abordable des deux opérateurs. Il bat AT&T à chaque tour, et il peut être jusqu’à 15 $ moins cher sur certains plans. Comme d’habitude, la meilleure façon d’économiser est d’opter pour une remise familiale, T-Mobile Essentials tombant à seulement 27 $ par ligne lorsque vous avez quatre lignes. Le démarreur illimité d’AT&T vous coûtera 35 $ par mois pour un ensemble de spécifications similaire.

Big Blue comble très légèrement l’écart avec ses forfaits de milieu de gamme, car Unlimited Extra ne coûte que 5 $ de plus que Magenta avec une, deux ou quatre lignes de service. L’une des plus grandes différences à ce stade est qu’AT&T vous donnera 15 Go de hotspot avec lequel travailler tandis que T-Mobile le maintient mince à 5 Go. Les deux transporteurs introduisent également des avantages à ce stade, mais nous y reviendrons plus tard.

Si vous décidez d’aller à fond avec les forfaits Magenta Max ou Unlimited Elite, T-Mobile prend une grande avance lorsque vous atteignez trois lignes. Le Un-Carrier dépasse Big Blue de 13 $ par ligne avant que la différence ne tombe à 7 $ lorsque vous ajoutez une quatrième ligne. T-Mobile devient également une valeur encore meilleure, car les deux opérateurs sont prêts à vous offrir 40 Go de point d’accès haute vitesse avec lequel travailler.

Si vous décidez que ces deux opérateurs coûtent plus cher que ce que vous êtes prêt à payer pour votre portefeuille, il est peut-être temps pour un MVNO. Voici des guides sur certains de vos meilleurs paris pour les deux réseaux :

AT&T vs T-Mobile — Couverture

AT&T et T-Mobile poussent leurs déploiements 5G aussi vite qu’ils le peuvent. Les opérateurs continuent de lancer de nouvelles tours chaque semaine, mais T-Mobile semble toujours avoir un avantage. Malheureusement, la course 5G n’a pas encore atteint tous les coins des États-Unis, il est donc plus facile de comparer l’accès 4G LTE.

Cette comparaison se composait auparavant de quelques pourcentages pour chaque transporteur et de quelques cartes vagues, mais maintenant la FCC intensifie pour donner une meilleure information aux consommateurs. Nous avons créé une comparaison glissante des cartes LTE d’AT&T et de T-Mobile ci-dessus, ou vous pouvez vous rendre sur la page interactive pour vérifier votre coin de pays. Le gouvernement n’a pas encore adopté une carte 5G standardisée, ce qui signifie que nous devrons nous fier aux pourcentages pour le moment. Selon WhistleOut, T-Mobile est en tête avec une couverture 5G de 37% par rapport à une maigre couverture de 16% pour AT&T.

AT&T vs T-Mobile — Avantages et promotions

Une couverture fiable devrait être votre principale préoccupation lorsqu’il s’agit d’un opérateur mobile, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. La vérité est que la plupart des grands transporteurs offrent des services similaires dans de nombreux domaines, ils doivent donc en faire plus pour se démarquer. C’est là qu’interviennent les avantages et les remises du streaming. Voici un tableau rapide pour vous montrer ce que vous pouvez attendre des deux opérateurs :

AT&TT-MobileForfait illimité d’entrée de gamme

AT&T :

Démarreur illimité

6 mois de Stadia Pro

T Mobile:

Essentiel

Rien

Forfait illimité milieu de gamme

AT&T :

Supplément illimité

6 mois de Stadia Pro

T Mobile:

Magenta

Netflix Basic avec deux lignes

Forfait premium illimité

AT&T :

Élite illimité

6 mois de Stadia Pro

HBO Max

T Mobile:

Magenta Max

Netflix Basic avec une seule ligne

Netflix Standard avec deux lignes

Si vous êtes un joueur passionné et que vous n’avez pas testé le service Stadia Pro de Google, AT&T est peut-être fait pour vous. Ses trois forfaits illimités offrent actuellement six mois de service sans frais supplémentaires. Vous pouvez également saupoudrer HBO Max dans le mélange si vous vous inscrivez au plan premium Unlimited Elite d’AT&T, mais les deux autres plans n’ont pas d’alternative de streaming vidéo.

Chez T-Mobile, votre meilleur pari pour un avantage de streaming est de vous inscrire à Magenta ou Magenta Max. Les deux plans offrent un abonnement Netflix, bien que cela dépende du nombre de lignes auxquelles vous vous inscrivez. Si vous choisissez Magenta, vous aurez besoin de deux lignes sur votre compte pour obtenir un seul écran de Netflix Basic. Vous n’avez besoin que d’une seule ligne de Magenta Max pour obtenir Netflix Basic, mais une deuxième ligne vous accorde plutôt Netflix Standard.

Du côté positif, les deux transporteurs adorent une bonne remise. Vous devrez probablement échanger votre appareil actuel contre les meilleures remises, mais AT&T offre jusqu’à 700 $ de réduction sur l’iPhone 12 pratiquement depuis le jour de son lancement. T-Mobile a un accord similaire en cours, mais vous pouvez en fait obtenir le produit phare d’Apple gratuitement avec votre échange éligible. Le réseau Magenta en propose également plusieurs, achetez-en un, obtenez-en un dans lequel vous pouvez mordre à pleines dents si vous améliorez toute votre famille. AT&T, en revanche, se penche davantage sur les téléphones économiques qui ne nécessitent pas d’échange.

AT&T vs T-Mobile — Sélections de téléphones

Eric Zeman / Autorité Android

T-Mobile et AT&T sont tous deux considérés comme des opérateurs GSM, ce qui signifie qu’ils fonctionnent sur un cadre légèrement plus récent. Le cadre partagé signifie également que les deux prennent en charge presque la même liste d’appareils, y compris plus d’options que son rival Verizon ne peut en gérer. L’une des rares différences majeures est que T-Mobile propose les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sans aucun cerceau supplémentaire à franchir. Si vous voulez l’un ou l’autre appareil sur AT&T, vous devrez l’acheter auprès d’un tiers.

En dehors de la relation de T-Mobile avec OnePlus, les autres appareils sont généralement les mêmes. Vous pouvez accéder à la dernière série Galaxy S21, à la gamme iPhone 12 d’Apple et même aux derniers Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 si vous en avez l’argent. AT&T et T-Mobile proposent également quelques téléphones économiques, mais ils ne proposent pas toujours les mêmes offres.

Quel transporteur est fait pour vous ?

Nous avons parcouru toutes les différences majeures entre AT&T et T-Mobile, et il est maintenant temps de se poser la question à un million de dollars. Un transporteur est-il réellement meilleur pour vous qu’un autre ? Eh bien, cela dépend de vos besoins. Vous devez d’abord vérifier vos options de couverture locale pour voir si l’une ou l’autre de ces options est plus présente dans votre région. Si tel est le cas, cela devrait vous aider à orienter votre choix. Cependant, si les options sont un lavage, il est temps de passer à la tarification. Vous pouvez prioriser les économies avec T-Mobile, ou vous pouvez opter pour AT&T. Cela coûte plus cher, mais vous obtiendrez également plus d’avantages.

En fin de compte, vous pourriez conclure que ni AT&T ni T-Mobile ne correspondent parfaitement, et c’est bien aussi. Si cela s’avère être le cas, vous pouvez essayer l’une de ces alternatives à la place :