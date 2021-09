Attaché dans le collimateur de la SEC, le soupçon

in

Attache Peut être sous enquête par la SEC. Cela a été révélé par le journaliste de The New Republic Jacob Silverman.

Suspicion d’une enquête de la SEC en cours sur Tether

Jacob Silverman a déposé une FOIA demande auprès de la SEC, qui signifie la Acte de liberté d’information. Il s’agit d’une demande dans laquelle un citoyen privé peut demander des informations sur une entreprise en particulier. Mais la réponse qu’il a reçue de la SEC était surprenante :

« Nous retenons les enregistrements susceptibles de répondre à votre demande en vertu de 5USC 552 (b) (7) (A). Cette exemption protège contre la divulgation des dossiers compilés à des fins d’application de la loi, dont la divulgation pourrait raisonnablement être susceptible d’interférer avec les activités d’application. Étant donné que l’exemption 7A protège les documents contre la divulgation, nous n’avons pas déterminé si d’autres exemptions s’appliquent. Par conséquent, nous nous réservons le droit de faire valoir d’autres exemptions lorsque l’exemption 7A ne s’applique plus ».

L’article cité pour justifier la non-divulgation des informations demandées sur Tether Operations Limited se lit comme suit :

« Cet article ne s’applique pas aux dossiers ou informations compilés à des fins répressives, mais uniquement dans la mesure où la production de tels dossiers ou informations répressifs (A) pourrait raisonnablement interférer avec les procédures d’exécution ».

Cette négation, ainsi que le raisonnement invoqué, suggèrent que la SEC enquête en quelque sorte sur Tether, bien qu’il ne soit pas clair pour quoi.

Tether n’a pas confirmé l’enquête de la SEC

Tether : « Nous travaillons constamment avec les autorités »

Ce n’est qu’une hypothèse, mais il n’y a aucune certitude que la SEC ait effectivement ouvert une enquête sur Tether.

Interrogé sur le sujet par The Cryptonomist, Tether n’a confirmé aucune enquête de la SEC, mais a expliqué qu’ils travaillent en permanence avec les autorités :

“Nous travaillons constamment avec les régulateurs et les forces de l’ordre du monde entier et nous collaborons sur de nombreux aspects concernant l’industrie plus large des actifs numériques”.

Attache sous observation

Jacob Silverman menait une enquête sur Tether pour clarifier certains aspects du plus grand stablecoin par capitalisation. C’est précisément la croissance explosive de la capitalisation boursière de l’USDT qui a attiré beaucoup d’attention.

Remarquablement, dans une autre demande FOIA datée de février, la SEC a répondu qu’elle n’avait aucun élément à partager. Un peu plus de six mois plus tard, la SEC admet qu’elle dispose de documents sur Tether, mais qu’elle ne peut pas les divulguer. Cela montre que l’autorité a collecté des informations, signe que il surveille Tether depuis quelques mois maintenant.

Cela s’est produit malgré le fait que Tether ait rendu ses réserves publiques au cours des derniers mois, offrant ainsi la transparence requise.

Reste maintenant à savoir s’il y a effectivement une enquête en cours.