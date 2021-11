Tether (USDT) a été l’une des premières crypto-monnaies à lier sa valeur marchande à une monnaie fiduciaire. Tether, à l’origine appelé « Realcoin », évaluait chaque jeton à 1 $ pour réduire les frictions liées au déplacement de la monnaie réelle dans l’écosystème de la crypto-monnaie. En raison de cet ancrage dans une monnaie fiduciaire stable, Tether et d’autres crypto-monnaies similaires ont été surnommées « stablecoins ». Tether est le plus grand stablecoin par capitalisation boursière, et ses utilisateurs peuvent échanger des tethers contre des dollars. Il émet également une crypto-monnaie liée au prix de l’or appelée tether gold, dont la valeur est adossée à des lingots d’or physiques.

Prix ​​USDT

L’objectif principal d’un stablecoin comme l’USDT est de maintenir sa valeur de 1 $ à tout moment. Le maintien de cette valeur devrait être simple car chaque USDT est soutenu par des réserves détenues par le Tether Treasury. Cependant, l’actif de Tether a connu des fluctuations de prix au fil des ans.

L’USDT a atteint une valeur record de 1,32 $ en juillet 2018. Le plus bas historique de 0,57 $ est survenu en mars 2015. Les fluctuations de prix se produisent lorsque la demande pour le jeton change. Lorsque le marché de la cryptographie est en plein essor, la demande de pièces stables comme le tether est généralement faible. L’histoire des poursuites de Tether a également joué un rôle dans la réduction de la demande pour l’actif cryptographique. Lorsque le bureau du procureur général de New York (NYAG) a engagé pour la première fois une action en justice contre le projet, l’USDT a été repoussé de 3 % par rapport au dollar.

À l’exception de ces prix bas et élevés, le prix de Tether est généralement resté proche de 1 $. Il peut parfois y avoir un écart mineur de 0,01 $ ou 0,02 $, bien que ceux-ci soient généralement de courte durée.

Il n’y a pas d’offre maximale connue pour l’USDT de Tether, car de nouvelles pièces sont émises en fonction de la demande des utilisateurs et des réserves détenues par Tether.

Comment fonctionne l’attache ?

Tether et les jetons qu’il crée sont conçus pour être des pièces stables liées à des actifs réels ou à des matières premières afin d’assurer la stabilité de la valeur, en particulier sur les marchés volatils. L’USDT de Tether est indexé sur le dollar américain, mais la question de savoir si les réserves de la cryptographie sont constituées de dollars réels ou d’actifs tout aussi sûrs a fait l’objet de controverses. En octobre 2021, Tether a payé une amende de 41 millions de dollars pour régler les allégations de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis selon lesquelles elle aurait menti sur le fait que sa monnaie numérique était soutenue par des monnaies fiduciaires. Tether a accepté de fournir des attestations et des audits réguliers de ses réserves, qui se sont avérées être détenues dans des investissements risqués tels que des prêts et autres crypto-monnaies, au lieu de liquidités ou d’équivalents de liquidités.

Tether a été lancé sur Omni Layer de Bitcoin, mais continue de s’étendre à d’autres protocoles, notamment Ethereum, Bitcoin Cash, TRON, EOS, Liquid Network, Algorand, SLP et Solana. Ethereum et TRON sont les blockchains avec le plus d’approvisionnement en USDT. Tether est souvent utilisé pour acheter et vendre différentes crypto-monnaies.

Événements clés et gestion

Tether a été fondée en 2014 par le développeur de logiciels américain Craig Sellars, le directeur financier de Bitfinex Giancarlo Devasini et Philip Potter, un ancien cadre de Bitfinex. Les trois hommes sont toujours dans l’entreprise. Jean-Louis van der Velde, PDG de Bitfinex, est également PDG de Tether Holdings, la société mère de Tether.