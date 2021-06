Attachez-vous à cette offre Prime Day de 140 $ pour la montre intelligente la plus simple que vous utiliserez jamais

Lorsque vous pensez à une montre intelligente, vous imaginez normalement un grand écran tactile avec de fausses aiguilles, une navigation déroutante et une courte autonomie de la batterie. Heureusement, les montres intelligentes hybrides rompent avec une grande partie de cela, et Withings est l’une des meilleures marques pour fabriquer ce type de montres. En ce qui concerne les meilleures offres de smartwatch Android Prime Day, la Withings Steel HR Sport n’est peut-être pas la première ni même la deuxième à venir à l’esprit, mais beaucoup d’entre vous voudront peut-être la considérer comme votre prochaine smartwatch.

Le Steel HR Sport a été lancé en 2018 en tant que version plus sportive du Steel HR original et a depuis oscillé autour de 200 $. En fait, c’est toujours 200 $ sur le site de Withings. Heureusement, Prime Day ramène cela à seulement 140 $, ce qui est en fait une bonne affaire compte tenu de tout ce que vous obtenez de cette montre intelligente.

Withings Steel HR Sport | 30% de réduction sur Amazon

La Withings Steel HR Sport est une montre intelligente hybride élégante qui offre des fonctionnalités de santé avancées sans l’encombrement d’un système d’exploitation de montre intelligente complet. Pour cette raison, il peut fournir un suivi continu de la santé tout en maintenant une autonomie de 25 jours.

La Steel HR Sport a peut-être quelques années, mais grâce à l’expertise de Withings, il n’a pas vraiment été nécessaire de mettre à niveau sa montre déjà fantastique. Cela aide également que les montres intelligentes hybrides ne nécessitent pas de systèmes d’exploitation complets comme la plupart des meilleures montres intelligentes Android. Cela apporte le meilleur des deux mondes ; fonctions de santé intelligentes et suivi de la condition physique avec la simplicité d’une montre ordinaire. Le Steel HR Sport dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, de plus de 30 modes sportifs, d’un suivi du sommeil et d’une batterie de 25 jours. Et il est capable de synchroniser toutes ces informations de santé avec votre Google Fit, Apple Health et bien plus encore.

Source : Withings

Les montres connectées hybrides comme la Steel HR Sport sont idéales pour les personnes qui veulent juste les bases. Vous pouvez toujours recevoir des notifications de votre téléphone grâce à un petit écran circulaire sur le cadran de la montre, mais il n’y a pas d’écran tactile, pas d’applications, pas de menus déroutants ou de systèmes d’exploitation obsolètes à gérer. Cela fonctionne.

Et pour ceux qui veulent quelque chose d’encore plus simple, le Withings Move abandonne l’affichage tout en conservant la plupart des mêmes fonctionnalités. Il a également une longue autonomie de 18 jours, ce qui n’est pas à dédaigner. Vous pouvez trouver le Withings Steel HR Sport sur Amazon à 30% de réduction et le Withings Move à 21% de réduction le Prime Day.

Withings Déménagement | 21% de réduction sur Amazon

La Withings Move est une montre connectée hybride pour les amateurs de sport qui souhaitent des fonctionnalités de suivi de la santé sans avoir à manipuler un affichage ou des notifications. Et avec une autonomie de 18 jours, vous n’aurez presque jamais à vous soucier de la recharger.

