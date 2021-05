Attack on Titan obtient le record Guinness avec une édition colossale – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) a été officiellement certifié par le Livre Guinness des records comme la “plus grande bande dessinée jamais publiée”, grâce à un volume spécial de 7 030 cm² contenant les deux premiers chapitres du manga d’Hajime Isayama. Le record précédent était détenu par une édition de 6 976,02 cm² de la bande dessinée brésilienne Mónica y su gang (Turma da Mônica), créée par Mauricio Araújo de Sousa et éditée par Panini Brasil.

Kodansha a lancé cette campagne promotionnelle à la recherche du record Guinness pour le lancement du dernier chapitre de l’œuvre. Pour y parvenir, l’éditeur japonais devait vendre 100 exemplaires du spécimen titanique mesurant 1 mètre de haut sur 73 centimètres de large et pesant 13,75 kg. Les volumes ont été publiés le 6 mars au prix de 165 000 yens (environ 1 515 dollars) et ont été vendus en seulement deux minutes.

“Lorsque j’ai reçu la proposition du service de publicité, j’ai répondu:” Eh bien, je suis sûr que les fans pourront atteindre cet objectif sans problème. ” Mais quand ils m’ont dit le nombre d’exemplaires à vendre et le prix du volume, j’ai commencé à devenir un peu nerveux à l’intérieur. Comme vous le savez, l’édition s’est vendue en moins de deux minutes et nous avons atteint le record du monde Guinness. Je tiens à remercier Tosho Insatsu pour la création d’un si beau volume qui vaut son prix, ainsi que tous les fans toujours désireux de soutenir la série. Merci beaucoup!”

Shintaro Kawakubo, rédacteur en chef d’Attack on Titan

Attack on Titan a été publié en série entre le 9 septembre 2009 et le 9 avril 2021 sur les pages de Bessatsu Shōnen Magazine. L’impression a plus de 100 millions d’exemplaires en circulation dans le monde, entrant dans le Top 20 des mangas les plus vendus de tous les temps. Kodansha publiera son 34e volume de compilation au Japon le 9 juin, le dernier de l’ouvrage.

Source: Cinepremiere