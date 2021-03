Attack On Titan Saison 4 Partie 1 Fin: 5 questions qu’elle nous a laissées sur le destin de l’humanité

Le grondement se produira-t-il toujours?

Nous avons appris il y a quelque temps que les murs étaient en fait faits de titans endurcis, mais ce n’est que cette saison que nous avons appris le Rumbling. Essentiellement, étant donné qu’Eren a le Titan fondateur en lui, il pourrait potentiellement donner vie aux titans à l’intérieur des murs et détruire le monde. La question est: le veut-il?

La santé mentale d’Eren a été discutable toute la saison, mais dans «Above and Below», nous voyons Eren se faire attraper dans un piège par Pieck (The Cart Titan), où le Titan de la mâchoire et même Reiner se préparent à se battre. Mais je me demande simplement si nous pourrons jamais voir le Rumbling se produire. Et si oui, qui pourra l’arrêter?