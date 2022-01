Attaquant de tous les records, sauveur des géants du PL ; Les joueurs en petits groupes de 2021

Photo d’Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via .

2021 a été une année folle et imprévisible pour le football. Des vainqueurs de choc dans les grandes ligues européennes à l’Angleterre se qualifiant pour la finale d’un tournoi majeur à Newcastle devenant l’équipe sportive la plus riche de la planète, les 12 derniers mois n’ont pas été à court d’histoires.

En plus des réalisations collectives, de nombreux joueurs ont explosé cette année pour devenir des noms connus à travers l’Europe et certains des atouts les plus précieux du football.

Jude Bellingham est passé de joueur de l’équipe du Borussia Dortmund à un titulaire anglais, Edouard Mendy est passé de « juste être meilleur que Kepa » à sans doute le meilleur gardien de but d’Europe, et Karim Adeyemi en six mois a tous les grands clubs sous le soleil pour le chasser.

En effet, ces noms ne sont que quelques-uns qui ont percé en 2021. Mais qui sont les trois qui ont vraiment fait leur l’année et qui laisseront probablement leur empreinte sur le football pendant de nombreuses saisons à venir ?

Pedro

Pedri s’est peut-être imposé comme titulaire pour Barcelone fin 2020, mais c’est en 2021 que l’adolescent s’est vraiment imposé comme un joueur à surveiller à la fois pour le club et le pays.

Une star de l’Euro 2020 pour l’Espagne et un voltigeur qui a joué plus au cours d’une année civile que la plupart des joueurs n’en ont réalisé au cours de trois saisons, Pedri a été implacable en 2021, le jeune remportant le prix Golden Boy acclamé ce mois-ci pour compléter le an.

Avec Barcelone remettant au joueur de 19 ans un contrat avec une clause libératoire stupéfiante de 1 milliard d’euros, les géants catalans construiront sans aucun doute leur équipe autour de Pedri, qui au cours des 12 derniers mois s’est catapulté à l’un des talents les plus excitants du jeu. .

Emile Smith Rowe

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

De nombreux jeunes se sont imposés comme des joueurs clés pour les grands clubs, mais aucun ne peut tenir une bougie à ce qu’Emile Smith a réalisé pour Arsenal en 2021.

Le meneur de jeu de 21 ans a fait son premier début de saison le lendemain de Noël 2020, et depuis lors, l’ailier a connu une ascension astronomique avec les Gunners.

De s’être imposé comme un homme clé sous Mikel Arteta à l’héritage du célèbre maillot n ° 10 de Mesut Ozil ainsi qu’un nouveau contrat à long terme avec le nord de Londres, Smith Rowe a eu un sacré 12 mois.

Le diplômé de l’académie Hale End est actuellement le meilleur buteur des Gunners cette saison en Premier League. après une année 2021 incroyable.

Dusan Vlahovic

Photo par Alessandro Sabattini/.

Un joueur qui sera sans aucun doute en mouvement en 2022 est Dusan Vlahovic, qui a connu une année record avec l’ACF Fiorentina en Serie A.

L’attaquant serbe a égalé le record de 33 buts de Cristiano Ronaldo en une année civile dans l’élite italienne, et les clubs font la queue pour le joueur de 21 ans.

L’imposant attaquant est sur le radar de certaines des plus grandes équipes européennes, la Juventus et Tottenham étant souvent liés à Vlahovic. Et si l’attaquant peut continuer sa forme cette année jusqu’en 2022, le jeune pourrait exiger des frais ridicules.

En effet, l’attaquant a été l’attaquant marquant de 2021, seul Robert Lewandowski ayant un meilleur record de buts au cours des 12 derniers mois que Vlahovic.

Et avec l’attaquant ne montrant aucun signe de ralentissement, le Serbe pourrait atteindre des niveaux de qualité qui pourraient faire frémir Erling Haaland et Kylian Mbappe.

