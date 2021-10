« Attaque contre le fédéralisme »: la décision du MHA sur les pouvoirs du BSF déclenche une guerre politique à part entière – Qui a dit quoi

Le Centre a modifié la loi BSF pour autoriser la force à entreprendre des perquisitions, des saisies et des arrestations sur une plus grande étendue de 50 km, au lieu des 15 km actuels.

La décision du Centre d’étendre la juridiction du BSF dans les États du Pendjab, du Bengale occidental et de l’Assam a déclenché une guerre des mots avec l’opposition la qualifiant d’« attaque directe contre le fédéralisme » et le BJP qualifiant la critique de « brouhaha inutile ».

Plusieurs dirigeants de partis politiques, dont le ministre en chef du Pendjab Charanjit Singh Channi, le Congrès Trinamool au pouvoir au Bengale occidental et le Congrès ont remis en question l’intention du Centre dirigé par le BJP derrière cette décision.

« Je condamne fermement la décision unilatérale du gouvernement d’accorder des pouvoirs supplémentaires à BSF dans un rayon de 50 km le long des frontières internationales, ce qui constitue une attaque directe contre le fédéralisme. J’exhorte le ministre de l’Intérieur de l’Union @AmitShah à revenir immédiatement sur cette décision irrationnelle », a tweeté Channi mercredi.

Cependant, il a été attaqué par son propre collègue de parti et ancien chef du Congrès du Pendjab, Sunil Jakhar, qui a évoqué la récente rencontre de Channi avec le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah.

« Attention à ce que vous demandez! @CHARANJITCHANNI a-t-il involontairement réussi à remettre la moitié du Pendjab au gouvernement central. 25 000 km² (sur un total de 50 000 km²) sont désormais placés sous la juridiction du BSF. La police du Pendjab est fustigée. Voulons-nous toujours plus d’autonomie aux États », a-t-il tweeté.

Au contraire, l’ancien capitaine du Pendjab CM, Amarinder Singh, s’est prononcé en faveur de cette décision, déclarant : « La présence et les pouvoirs accrus de BSF ne feront que nous rendre plus forts. N’entraînons pas les forces armées centrales dans la politique.

Le vice-ministre en chef Sukhjinder Singh Randhawa a condamné la décision et a exhorté le Centre à la retirer. « J’exhorte le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur à retirer leur décision. Je ne comprends pas ce que pense le gouvernement. C’est une ingérence et une attaque contre nos droits », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le Congrès de Trinamool a qualifié cette décision de « violation » des droits de l’État et d’attaque contre la structure fédérale du pays. Exigeant son retrait, le TMC a affirmé que la décision avait été prise sans consulter le gouvernement du Bengale occidental.

« Nous nous opposons à cette décision. Il s’agit d’une atteinte aux droits de l’État. Quel était le besoin soudain de renforcer la compétence du BSF sans en informer le gouvernement de l’État ? » Le porte-parole de TMC, Kunal Ghosh, a déclaré. « Si le BSF doit effectuer une perquisition, il peut toujours le faire avec la police d’État. C’est la pratique depuis des années. C’est une attaque contre la structure fédérale », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Congrès, Randeep Surjewala, a évoqué le transport de drogue au port de Mundra dans le Gujarat comme la raison de la décision du Centre. « La chronologie – • 25 000 kg d’héroïne sont passés par le port d’Adani, dans le Gujarat, le 6/09/2021. • 3 000 kg d’héroïne capturés au port d’Adani, Gujarat, le 13/9/2021. • La juridiction BSF a augmenté unilatéralement de 15 km à 50 km au Pendjab. Federalism Dead, Conspiracy Clear », a-t-il écrit sur Twitter.

Cependant, le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, s’est félicité de cette décision, affirmant qu’elle renforcerait la sécurité nationale et l’intérêt national. « L’Assam se félicite de l’extension de la compétence opérationnelle de BSF. En coordination avec la police d’État, cette mesure servira de moyen de dissuasion puissant pour vaincre la contrebande transfrontalière et l’infiltration illégale. Cela renforcera la sécurité nationale et l’intérêt national », a-t-il tweeté.

Le chef du BJP, Amit Malviya, a déclaré que la critique de la décision par l’opposition était un « brouhaha inutile », ajoutant que le BSF avait également des limites de compétence similaires au Gujarat et au Rajasthan.

Incidemment, la juridiction du BSF à la frontière internationale le long du Gujarat a été réduite de 80 km à 50 km. Un responsable du ministère de l’Intérieur de l’Union a déclaré que les changements avaient été apportés en vertu de la Border Security Force Act de 1968, à la suite des suggestions de la BSF, et que l’objectif était également de maintenir la juridiction opérationnelle de la force uniforme dans ces États.

