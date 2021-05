Attaque contre Manik Sarkar: Tripura CM Biplab Kumar Deb ordonne une enquête; le comité doit soumettre son rapport dans les 48 heures

Le ministre de la Justice de Tripura, Ratan Lal Nath, a annoncé la formation du comité d’enquête tout en réfutant les allégations selon lesquelles Manik Sarkar aurait été attaqué par des crétins soutenus par le BJP.

Le ministre en chef de Tripura, Biplab Kumar Deb, a ordonné une enquête sur l’attaque du chef de l’opposition et de l’ancien État CM Manik Sarkar par des travailleurs du BJP dans le district du sud de Tripura. Biplab Deb a formé un comité d’enquête pour enquêter sur l’incident. Le comité a été invité à soumettre son rapport dans les 48 heures.

Un haut fonctionnaire du bureau du ministre en chef (CMO) a déclaré à l’Indian Express que le comité d’enquête sera dirigé par le surintendant de police du district. Le ministre de la Justice de Tripura, Ratan Lal Nath, a annoncé la formation du comité d’enquête tout en réfutant les allégations selon lesquelles Manik Sarkar aurait été attaqué par des crétins soutenus par le BJP.

On se rappellera que Sarkar était en visite à Shantirbazaar dans le sud de Tripura avec d’autres chefs de parti pour rencontrer des travailleurs du parti qui avaient fait face à des attaques. Il a affirmé que son convoi avait été attaqué par un grand groupe de personnes et que les mécréants avaient le soutien du BJP au pouvoir.

Il a affirmé que la direction de l’État du BJP incitait des mécréants à perpétrer des attaques contre les dirigeants de l’opposition et que cela ne sera pas oublié. Manik Sarkar a également accusé le CM de ne pas avoir instauré l’état de droit à Tripura et a déclaré qu’il se félicitait d’attaques violentes contre lui-même si son sang et sa vie pouvaient rétablir la paix et la prospérité.

Les attaques sont survenues environ une semaine après que CM Biplab Deb a affirmé que son gouvernement avait mis fin à la culture de la violence qui aurait commencé avec le gouvernement de gauche.

Manik Sarkar a conduit une délégation avec des députés du CPIM attaqués aujourd’hui à Shantirbazar, Tripura par des crétins du BJP. La CPIM condamne fermement cela et exige l’arrestation immédiate des personnes impliquées. Le gouvernement du BJP dans l’État a perdu sa crédibilité et utilise de telles tactiques pour arrêter l’opposition. Honteux! pic.twitter.com/TybvyviudK – IPC (M) (@cpimspeak) 10 mai 2021

La police de Tripura avait précisé qu’elle avait déployé une sécurité adéquate dans la zone que Sarkar allait visiter. «Hon’ble CM a demandé au SP (sud de Tripura) un rapport sur l’incident de l’attaque contre les dirigeants de la CPIM à Santirbazar le 10 mai 2021. En outre, il est précisé que le déploiement était adéquat et que des officiers de police supérieurs étaient présents sur les lieux. », A déclaré la police de Tripura dans un tweet.

Le CPI-M a condamné l’attaque de Manik Sarkar. «Le Bureau politique du CPI (M) condamne fermement l’attaque des voyous du BJP contre l’ancien ministre en chef de Tripura et membre du Bureau politique du CPI (M), Manik Sarkar, à Santirbazar, dans le sud de Tripura. Dans un programme autorisé par la police de Tripura et l’administration, Manik Sarkar et l’équipe d’opposition ont été physiquement attaqués et empêchés de visiter les maisons de certains dirigeants, cadres et partisans du parti qui avaient été victimes d’attaques plus tôt », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Hon’ble CM a demandé au SP (sud de Tripura) un rapport sur l’incident de l’attaque contre les dirigeants de la CPIM à Santirbazar le 10 mai 2021. En outre, il est précisé qu’il y avait un déploiement adéquat et que des officiers de police supérieurs étaient présents sur les lieux. – Police de Tripura (@Tripura_Police) 11 mai 2021

Le CPI-M a déclaré que le BJP montre son vrai caractère et sa vraie couleur en n’autorisant aucune activité démocratique de l’opposition à Tripura.

