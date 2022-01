Attaque de chien : un bébé de deux semaines tué par un chien de la famille alors que sa mère dormait sur un canapé | Royaume-Uni | Des nouvelles

Ceci malgré les avertissements des travailleurs sociaux leur disant de ne pas laisser le Staffordshire Bull Terrier seul avec le bébé. Reuben McNulty, un bébé de deux semaines, était assis sur le canapé avec sa mère Amy Litchfield, qui dormait après avoir pris des somnifères, lorsqu’il a été mordu jusqu’à 23 fois à la tête par le chien. L’attaque s’est produite aux premières heures de la matinée du 18 novembre 2018.

Le père du bébé, Daniel McNulty, a appelé les services d’urgence lorsqu’il a découvert la scène sanglante.

Le coroner de la région de Cambridgeshire, Simon Milburn, a déclaré à l’enquête que, s’adressant à un gestionnaire d’appels 999, M. McNulty a déclaré: « Je pense que le putain de chien l’a attaqué.

« Mon partenaire dormait. J’ai juste entendu pleurer. »

Reuben, qui a été transporté par avion à l’hôpital d’Addenbrooke, est décédé trois semaines plus tard des suites d’un traumatisme crânien grave et d’une insuffisance gastro-intestinale.

Le couple possédait deux bull terriers du Staffordshire, Dotty – qui était impliqué dans l’attaque – et Fizz.

Au cours de l’enquête – tenue à l’hôtel de ville de Peterborough – M. Milburn a déclaré: « Au petit matin, l’explication était que la mère dormait dans le salon – elle avait pris des somnifères.

« Reuben dormait dans la même pièce et les chiens dormaient ou gisaient tranquillement dans leur lit dans la même pièce.

« Dan a dit qu’il était sorti fumer une cigarette et Amy s’est souvenue en elle [police] interview que Dan lui a dit mais malheureusement elle s’est rendormie, et c’est quand Dan est revenu à l’intérieur peu de temps après qu’il a trouvé Reuben grièvement blessé et l’un des chiens, Dottie, couvert du sang de Reuben.

« Je pense que la meilleure façon de caractériser cette série d’événements est qu’il s’agissait d’une courte période involontaire d’inattention involontaire qui a malheureusement eu des conséquences horribles et tragiques. »

Il a ajouté: « Reuben est décédé des suites de blessures à la tête causées lorsqu’il a été attaqué par un chien qui était un animal de compagnie à l’intérieur de son domicile. »

M. Milburn a présenté ses condoléances à la famille.

L’enquête sur la mort de Ruben n’a été suivie par aucun des parents.

Ils ont tous deux été arrêtés pour suspicion de négligence envers les enfants après la mort de Reuben, mais en décembre 2020, les procureurs ont décidé de ne pas inculper l’un ou l’autre.

Le sergent-détective Emma Compson a confirmé que la police ne prendrait aucune autre mesure contre le couple.

Parlant de la découverte de l’incident par M. McNulty, M. Milburn a déclaré: « Il a dit qu’en ramassant (Reuben) il avait vu les blessures et vu le chien Dotty se lécher les lèvres. »

L’enquête a également appris que, lorsque les ambulanciers sont arrivés, Daniel et Amy ont refusé de retenir Reuben.

Selon le spécialiste en médecine légale vétérinaire Simon Newbury, Reuben avait 23 marques de perforation individuelles.

Il a déclaré qu’il y avait « au moins quatre à cinq morsures ou engagements » et « probablement jusqu’à 18 à 23 si les crevaisons simples sont des engagements uniques à chaque fois ».

M. Newbury a déclaré qu’il pensait que le chien considérait le bébé comme « une petite proie ou un jouet qui couine ».

Il a déclaré: « Je soupçonne que Ruben a été secoué entre les engagements.

« Cette attaque aurait duré une minute ou plus.

« Il est possible que Dotty ait été stimulé en proie par un certain mouvement. »

Sophie Bradley, une assistante sociale, a déclaré que la mère de Reuben avait précédemment décrit les deux chiens comme « ses bébés ».

Mais Mme Bradley a averti Mme Litchfield que les chiens « peuvent être imprévisibles et peuvent devenir jaloux ».

Les deux chiens ont été saisis par la police et abattus à la suite de l’incident, selon l’enquête.