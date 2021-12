Attaque de crocodile : la Britannique Amelie Osborn-Smith se souvient d’avoir survécu à l’affrontement en Zambie | Monde | Nouvelles

Amélie Osborn-Smith, 18 ans, a expliqué comment son corps est devenu « surmultiplié » en parlant pour la première fois depuis l’incident. Un crocodile de 10 pieds l’a entraînée dans un rouleau de la mort alors qu’elle nageait avec des amis dans le puissant fleuve Zambèze près des célèbres chutes Victoria.

Mme Osborn-Smith a parlé depuis son lit d’hôpital de l’attaque de crocodile.

Elle a dit : « Vous ne pensez pas vraiment dans cette situation.

« Les gens disent que vous voyez votre vie défiler devant vos yeux, mais ce n’est pas le cas.

« Vous pensez simplement : « Comment suis-je sorti de cette situation ».

« Votre esprit s’emballe et vous pensez simplement à comment vous en sortir.

« J’ai juste été très, très chanceux. »

Le jeune de 18 ans, originaire du Hampshire, participait à une aventure de rafting en eaux vives dans le cadre d’une année sabbatique en Zambie.

La grand-mère de Mme Osborn-Smith a des liens avec la Zambie – elle possède une ferme dans le pays.

Étonnamment, l’héroïque Britannique a juré qu’elle n’avait aucun regret d’avoir visité le pays – déclarant même qu’elle reviendrait un jour.

Il a déclaré: « Bien qu’encore très choquée et souffrant de fréquents flashbacks et cauchemars, Amélie reste calme, optimiste et courageuse.

« Elle se sent extrêmement reconnaissante pour l’excellent traitement qu’elle a reçu. »

Après avoir été emmené en hélicoptère jusqu’à Livingstone, à proximité, puis vers la capitale Lusaka, à 240 milles incroyables.

À la suite de ce voyage épique, les médecins ont effectué un certain nombre de chirurgies pour sauver sa jambe.

La brave femme a ajouté : « Lorsque l’accident s’est produit, j’ai pleinement accepté le fait que j’allais perdre pied.

« J’ai dit à tous mes amis : ‘C’est bon, j’ai perdu mon pied, je suis toujours en vie.

« Ensuite, on m’a dit que mon pied ira bien, que je serai capable de marcher et c’est un tel soulagement. »