Attaque de crocodile: un adolescent attaqué par une bête de 10 pieds a pleinement accepté la jambe perdante – « Très chanceux » | Royaume-Uni | Nouvelles

La Britannique de 18 ans a été grièvement blessée lorsque l’énorme reptile l’a attaquée et a tenté de la traîner sous l’eau, mais elle est sur le point de retourner au Royaume-Uni, a révélé son père. Amelie Osborn-Smith, d’Andover, dans le Hampshire, voyageait près des chutes Victoria, en Zambie, avec des amis pendant son année sabbatique lorsque l’horrible incident s’est produit.

L’adolescente faisait du rafting en eaux vives mardi sur le fleuve Zambèze près des célèbres chutes Victoria et aurait reposé sa jambe sur le côté du bateau lorsque le crocodile l’a mordue.

Il a verrouillé ses mâchoires autour de la jambe de la jeune fille de 18 ans et l’a entraînée dans un terrifiant rouleau de la mort jusqu’à ce qu’un ami frappe le crocodile si fort qu’il l’a libérée de ses mâchoires.

Mme Osborn-Smith a ensuite été transportée par avion vers un hôpital de Lusaka, la capitale de la Zambie, à environ 240 miles de là et samedi, elle a révélé qu’elle s’apprêtait à rentrer chez elle « dans les prochaines 48 heures ».

Parlant de son expérience terrifiante depuis son lit d’hôpital, elle a déclaré à quel point elle était reconnaissante d’être en vie.

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni a émis un avertissement d’onde Omicron au milieu – « Nous allons en avoir un! »

« J’ai juste pensé : « comment vais-je me sortir de cette situation ? »

« J’ai juste été très, très chanceux. »

Les amis de Mme Osborn-Smith ont révélé qu’elle se sentait secouée par l’expérience de mort imminente.

En Afrique, le crocodile du Nil est l’une des espèces les plus répandues et peut peser jusqu’à 2 400 livres et atteindre une longueur de 20 pieds.

L’attaque de Croc en écrasant et en ne lâchant pas, en roulant et en agitant leurs puissantes queues dans un rouleau de mort.