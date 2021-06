Attaque de drone Jammu : comptez sur les experts de la défense, pas sur la gestion des gros titres, avis du Congrès au gouvernement Modi

in

Randeep Singh Surjewala a espéré que le gouvernement du BJP est conscient de la stratégie de l’ISI et des groupes terroristes basés au Pakistan.

Le parti du Congrès a déclaré aujourd’hui que le gouvernement Modi devrait tenir compte des conseils d’experts de la défense ayant une expérience de la guerre moderne plutôt que de se livrer à la gestion des gros titres. L’attaque du parti du Congrès est survenue deux jours après l’attaque par drone de la station de l’armée de l’air indienne à Jammu. S’adressant au Centre, le porte-parole du Congrès, Randeep Singh Surjewala, a déclaré : « La nation entière ne fait qu’un avec nos forces de sécurité et le gouvernement pour repousser de telles attaques. Mais Modi Govt devrait se rendre compte qu’il doit agir sur les conseils stratégiques d’experts de la défense ayant une expérience de la guerre moderne plutôt que de s’appuyer sur une simple gestion des gros titres. (sic)”

Surjewala a déclaré que les drones sont une véritable menace pour les établissements de sécurité. « Les attaques de drones armés sont une menace réelle pour les forces de sécurité et les établissements du gouvernement. Une politique et des mesures crédibles et complètes sont nécessaires pour lutter contre les attaques des groupes terroristes basés à Pak, soutenus par le tristement célèbre ISI, au lieu de simples circulaires et amendements de règles », a déclaré Surjewala.

Il espère que le gouvernement du BJP est conscient de la stratégie de l’ISI et des groupes terroristes basés au Pakistan. « J’espère que le gouvernement du BJP est au courant des tenues terroristes basées sur l’ISI et le Pak utilisant – des hexacoptères chinois et des drones pour larguer des armes à travers la frontière, offerts par la Chine à Pak pour une utilisation dans le CPEC ; Vente de 50 drones armés Wing Loong II par la Chine au Pakistan pour des zones de haute altitude », a déclaré le chef du Congrès.

Il a également déclaré que les membres du parlement avaient soulevé les questions dans le passé. « J’espère que le gouvernement du BJP est conscient que les députés ont soulevé à plusieurs reprises la question des attaques de drones dans le cadre de la question parlementaire n° 2645 (9 juillet 2019), n° 2332 (5 mars 2020), n° 1425 (20 septembre 2020) » dit Surjewala.

Dimanche, deux drones ont largué des charges utiles à la base aérienne de Jammu, blessant un officier. Par la suite, le personnel de l’armée a repéré deux drones planant au-dessus de la station militaire de Kaluchak les 27 et 28 juin et a tiré sur les drones après quoi ils se sont envolés. La NIA enquête actuellement sur l’affaire.

