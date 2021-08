Attaque de l’aéroport de Kaboul “dans les heures” alors que le ministre britannique avertit de rester à l’écart “C’est imminent” | Politique | Nouvelles

James Heappey a averti que le gouvernement britannique avait reçu des informations selon lesquelles une attaque terroriste “imminente” pourrait avoir lieu à l’aéroport de Kaboul, les autorités britanniques ayant modifié leurs conseils de voyage dès qu’elles le pouvaient à la lumière des renseignements. M. Heappey a déclaré qu’il ne pouvait pas “en toute bonne conscience” laisser les conseils actuels tels qu’ils sont après avoir averti plus tôt dans la semaine que le risque d’attaque augmente à mesure que la date de retrait des troupes se rapproche du 31 août. Lorsqu’on lui a demandé combien de temps cela serait, M. Heappey a répondu sans ambages que cela pourrait être dans les prochaines heures de sa tournée médiatique du matin.

Lors d’une tournée médiatique plus tôt cette semaine, M. Heappey a expliqué que la probabilité d’une attaque terroriste à l’aéroport de Kaboul augmentait à mesure que les troupes se retiraient de la région.

Pour cette raison, il n’a pas été en mesure de donner de date précise à laquelle le Royaume-Uni et d’autres membres du personnel quitteraient complètement Kaboul par crainte de représailles terroristes.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a expliqué à Sky News que des groupes comme ISIS voudront être vus «chassant» l’Occident hors d’Afghanistan, car cela correspondrait à leur récit.

Mais maintenant, les conseils aux voyageurs britanniques disent que les gens ne devraient pas visiter l’aéroport de Kaboul à la suite d’informations selon lesquelles une attaque terroriste est imminente “dans quelques heures”.

S’exprimant sur LBC, M. Heappey a été invité par l’animateur Nick Ferrari à faire le point à Kaboul.

Il a expliqué : « Ainsi, la situation est qu’au cours de la semaine, les renseignements que nous avons reçus sur l’imminence et la crédibilité d’une attaque de l’État islamique ont considérablement augmenté.

«Au point où, en toute bonne conscience, nous ne pouvions rien faire d’autre que modifier les conseils de voyage hier soir pour déconseiller aux gens de déménager à l’aéroport de Kaboul.

«Et s’ils sont à l’aéroport pour s’éloigner vers un lieu sûr.

On lui a demandé dans quelle mesure l’attaque pourrait être imminente, ce à quoi il a répondu dans les “heures”, c’est pourquoi le gouvernement britannique a agi rapidement sur l’information.

M. Heappey a ensuite partagé une information inquiétante: “On m’a donné des lignes aujourd’hui pour savoir ce qui pourrait arriver si l’attaque se produisait pendant que je faisais cette tournée médiatique.

“Nous ne faisons pas cela inutilement, nous ne sommes pas trop prudents, nous le faisons parce qu’il y a une réelle crédibilité à l’intelligence de quelque chose qui est très imminent.

“Ce qui est horrible, c’est que Nick, c’est que si vous regardez à la télévision, vous verrez toujours des foules de gens désespérés toujours à l’extérieur de l’aéroport et c’est extrêmement difficile.”#

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré plus tôt cette semaine: “Mais les talibans ont été assez clairs hier qu’à mesure que nous nous rapprochons de l’échéance, je pense qu’il est correct de dire que le risque pour la sécurité augmente et devient de plus en plus dangereux.

“Ajoutez également des groupes et d’autres groupes terroristes tels que l’Etat islamique qui voudraient s’en attribuer davantage le mérite ou aimeraient être vus pourchasser l’Occident à l’aéroport qui va inévitablement nourrir leur récit et leurs ambitions.

“Les talibans contrôlent en fait l’anneau extérieur de l’aéroport et en effet les points de contrôle où tout cela rend plus difficile le terrorisme de l’Etat islamique, les talibans et l’Etat islamique n’ont aucune relation amicale.”