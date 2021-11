Attaque de requin : un surfeur survit à un incident terrifiant après que son mari se soit battu contre une bête | Monde | Nouvelles

Chantelle Doyle, 35 ans, et son mari Mark Rapley surfaient par une « belle journée ensoleillée » dans la ville côtière de Port Macquarie en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, en 2020 lorsque l’attaque s’est produite. Mme Doyle a passé 15 mois en rééducation intensive après la rencontre effrayante.

La surfeuse de 35 ans a déclaré à 60 Minutes sur 9 News qu’elle avait senti le requin frapper « sous ma planche – il a tout de suite touché ma jambe – il suffit de frapper, de saisir ».

Dans un récit terrifiant, le surfeur a révélé que le requin avait refusé de lâcher sa jambe après s’être accroché à son mollet.

Elle craignit bientôt que le requin ne la tire sous l’eau.

Cependant, heureusement, son mari Mark surfait à 30 pieds derrière elle et a vu l’agitation.

LIRE LA SUITE: Un pêcheur est resté abasourdi après avoir repéré un requin de « 10 pieds de long »

« [I was looking] mort dans les yeux.

« Ce souvenir m’accompagne beaucoup, un œil au beurre noir. »

Il a dirigé les coups de poing sur le nez parce qu’il avait entendu que c’était la partie la plus sensible de l’animal.

Finalement, les efforts de M. Rapley pour effrayer la bête ont réussi et ses coups de poing ont été suffisants pour forcer le requin à lâcher prise et à nager.

Il a tiré Mme Doyle sur le rivage où elle a reçu un traitement médical après avoir subi des dommages aux muscles, aux os, aux ligaments, aux tendons et aux nerfs.

Un témoin choqué, Jed Toohey, a déclaré au Daily Telegraph : « C’était incroyable, le cri était incroyable et il y avait des éclaboussures partout.

« [Mark] lui a sauvé la vie… il aurait été assez fort pour l’emmener en mer. Il était vraiment incroyable. »

En Australie, il y a eu plus de 700 attaques de requins non provoquées depuis 1900, faisant plus de 170 morts.

Les statistiques compilées par Australia Wide First Aid révèlent que l’Australie est l’endroit le plus meurtrier au monde en ce qui concerne les décès directement associés aux attaques de requins.

L’année dernière, les terres sous-marines ont signalé 22 rencontres de requins non provoquées, qui représentaient plus de 38 pour cent du total mondial.

Dans l’ensemble, il y a eu huit décès, dont sept ont été classés comme non provoqués – ce nombre représente plus de 50% du total des décès dans le monde en 2020.