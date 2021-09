Attaque des clichés hollywoodiens ! La bande-annonce a Rob Lowe en train de briser les tropes du film ⋆ 10z viral

La rencontre-mignonne. Le saut fait peur. Les bombes à retardement. Nous avons tous vu les clichés qu’utilise Hollywood. Certains se sentent trop pratiques pour les scénaristes paresseux et certains font juste rouler nos yeux. Mais pourquoi sont-ils si fréquents ? C’est ce que le spécial Netflix L’attaque des clichés hollywoodiens est sur le point de s’effondrer.

Le spécial, présenté par Rob Lowe, rassemblera plus de 25 stars hollywoodiennes, dont des acteurs, des journalistes, des critiques de cinéma, des scénaristes, des producteurs, des compositeurs et des comédiens pour parler de la création artistique et de la façon dont les clichés finissent par en tenir compte. De drôle à étrange et controversé, ils disséqueront tout en utilisant des images de certains des films les plus célèbres de l’histoire du cinéma.

La bande-annonce publiée par Netflix donne un aperçu de certains clichés courants qui seront discutés dans le spécial, tels que les poursuites en voiture, les bagarres, les balayages de bureau en colère et bien d’autres. Les films présentés comprennent Forrest Gump, mastodonte, Le jour de l’indépendance, RIPD, Le silence des agneaux, Titanesque, et d’autres. Étonnamment, il y a même de brèves images de Chanson du Sud, le film Disney a décidé de ne jamais sortir en vidéo personnelle en raison de son contenu, il sera donc intéressant de voir à quel point la conversation va profondément.

Les invités de l’Attaque des clichés d’Hollywood comprennent Florence Pugh, Aïcha Harris, Andie MacDowell, Andrew Garfield, Richard E. Grant, Jacques le roi, Marquez fort, Jonathan Ross, Sam Hargrave, Sanjeev Bhaskar, et Les frères Lucas.

Netflix présentera l’Attaque des clichés d’Hollywood dans le monde le 28 septembre. Découvrez la bande-annonce de L’Attaque des clichés d’Hollywood ci-dessous.

