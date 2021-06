25/06/2021 à 19:51 CEST Au football, il n’y a pas de succès sans sacrifice. Et ça, Cristiano Ronaldo le sait. Sinon, il ne jouerait pas au niveau qu’il a déjà à 36 ans. L’attaquant de la Juventus et du Portugal est encore loin de prendre sa retraite et l’une des raisons est à quel point […] More