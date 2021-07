Attaque d’ours d’Ovando : une campeuse traînée hors d’une tente et tuée par un grizzly dans le Montana | Monde | Nouvelles

Les organismes chargés de l’application des lois et de la faune continuent de rechercher l’ours insaisissable par hélicoptère et depuis le sol et disent qu’ils ont l’intention de le tuer s’ils le trouvent. Deux hélicoptères Bear Air Rescue participent également à la recherche et utilisent la technologie infrarouge pour localiser l’animal.

Le FWP a déclaré que ses spécialistes des ours et ses gardiens continuaient de surveiller les pièges posés dans la région.

Leah Lokan, une infirmière de 65 ans originaire de Californie, a été tragiquement tuée par l’ours alors qu’elle se reposait pour la nuit lors d’un long voyage à vélo.

L’ours brun a d’abord réveillé Mme Lokan et ses deux compagnons de voyage, dormant dans une tente séparée à proximité, vers 3 heures du matin, mais s’est ensuite enfui.

Afin d’empêcher l’ours de revenir, les campeurs ont retiré de la nourriture de leurs tentes et l’ont sécurisée avant de se rendormir.

Dans les 30 minutes, l’ours est revenu et a attaqué Mme Lokan.

L’ours a tiré la victime de la tente pendant l’attaque et a été tué.

Les deux autres campeurs ont aspergé le grizzly de spray anti-ours avant qu’il ne s’échappe dans la nature.

À un moment donné de la nuit, l’ours est également entré dans un poulailler et a mangé plusieurs poulets.

Cependant, les grizzlis mâles peuvent peser plus de 300 kg.

Si un ours est pris dans un piège, un test ADN peut rapidement être utilisé pour comparer s’il s’agit du même ours que celui impliqué dans l’attaque.

Mary Flowers, une amie de la victime, a déclaré à Associated Press : « Elle aimait ce genre d’aventures.

« Une femme dans la soixantaine, et elle fait ce genre de choses.

“Elle avait une passion pour la vie qui sortait de l’ordinaire.”