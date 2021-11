Attaque du défilé de Noël du Wisconsin : des véhicules s’écrasent sur la foule du défilé, tuant cinq personnes et blessant des dizaines

Des chaises sont laissées pliées sur Main Street après qu’une voiture a traversé un défilé de vacances à Waukesha, Wisconsin, le 22 novembre 2021. (Cheney Orr/.)

Un véhicule a percuté une foule de personnes assistant à un défilé de Noël dans le Wisconsin tôt dimanche soir, faisant cinq morts et plus de 40 blessés.

L’horrible incident s’est produit peu après 16 h 40, heure locale, à Waukesha, dans le Wisconsin. Parmi les nombreuses personnes qui ont été blessées, au moins une douzaine étaient des enfants. Le personnel d’urgence s’est précipité pour répondre aux victimes, les escortant dans des ambulances. Les gens ont cherché refuge dans les magasins à proximité au milieu du chaos. La police s’est rapidement rendue sur les lieux pour enquêter.

La police avait identifié un suspect et arrêté l’individu dimanche soir, a déclaré le chef de la police Daniel Thompson lors d’un point de presse. Il a ajouté que la terreur est toujours considérée comme un mobile potentiel du crime.

« Le défilé de Noël de Waukesha avait lieu lorsqu’un SUV rouge a traversé les barricades en direction ouest en descendant la rue Main. Nous ne recherchons plus un véhicule suspect. Nous avons une personne d’intérêt en détention pour le moment », a commenté Thompson.

« Aujourd’hui, nous avons vécu une horrible tragédie insensée », a déclaré le maire de Waukesha, Shawn Reilly, lors d’un point de presse dimanche soir. « Un défilé est une célébration pour notre communauté. Aujourd’hui, notre communauté a été confrontée à l’horreur et à la tragédie dans ce qui aurait dû être une célébration communautaire. »

Des passants ont entendu des coups de feu alors que le SUV traversait la foule et pensaient que le conducteur avait ouvert le feu. Cependant, la police a confirmé plus tard avoir tiré sur le véhicule pour tenter de le désactiver. Thompson a ajouté qu’aucun participant n’avait été touché par les coups de feu.

« Au défilé de Waukesha Holiday et une voiture vient de franchir la ligne de police, labourant les piétons et tirant par la fenêtre », a tweeté Zach Heisler. « La famille et moi sommes en sécurité. C’est arrivé à 20 pieds devant nous.

Certains participants au défilé figuraient parmi les victimes, ont déclaré une poignée de témoins. Une personne a signalé que le véhicule avait écrasé « plusieurs femmes âgées », des membres du groupe local « The Dancing Grannies », qui ont fait une apparition dans le défilé.

Un autre témoin a corroboré au téléphone qu’au moins quatre des « Mamies dansantes » gisaient au sol immobilisées après avoir été touchées. Selon Courtney Sisk de WISN, l’un des membres de la danse a survolé le capot de la voiture lors de l’impact selon un autre rapport.

