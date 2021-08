Attaque d’un lion de montagne: la mère d’un «héros» combat une bête après que son fils de 5 ans ait traîné «45 mètres» | Monde | Nouvelles

in

L’incident choquant s’est produit juste à l’extérieur du domicile de la famille à Calabasas, dans l’État américain de Californie. Le lion de montagne a ensuite été retrouvé et tué par un agent de la faune.

L’enfant jouait près de leur maison jeudi. La bête l’a traîné “à environ 45 mètres”, a déclaré le département californien de la pêche et de la faune.

La mère s’est précipitée au secours du petit garçon et a commencé à « frapper et frapper le puma à mains nues », selon le porte-parole Patrick Foy.

Le garçon a subi des blessures importantes à la tête et au haut du torse, mais se trouve dans un état stable dans un hôpital de Los Angeles, selon M. Foy.

“Le véritable héros de cette histoire est sa mère parce qu’elle a absolument sauvé la vie de son fils”, a-t-il déclaré.

“En raison de son comportement et de sa proximité avec l’attaque, le gardien a estimé qu’il s’agissait probablement du lion attaquant et pour protéger la sécurité publique, il a tiré et l’a tué à vue”, a déclaré le département de la faune dans un communiqué.

Le lion était accroupi dans les buissons de la maison avec ses “oreilles en arrière et sifflant” vers l’agent de la faune, a déclaré M. Foy.

Des tests ADN ont été effectués pour confirmer que l’animal abattu était la bête qui a attaqué l’enfant.

L’un des pumas de la région a été tranquillisé. Mais après avoir été testé, il a été relâché dans la nature car il n’était pas impliqué.

“Il y a beaucoup d’angoisse chez les gens qui sont furieux que nous ayons tué le lion des montagnes responsable de l’attaque de ce garçon”, a déclaré Foy au Los Angeles Times.

« Il essayait de tuer et de manger cet enfant, malheureusement.

« De nombreux membres du public ne veulent jamais considérer un être humain comme une proie. Cela arrive parfois. »

Selon le California Department of Fish and Wildlife, il s’agit de la première attaque de pumas contre un humain en 25 ans à Los Angeles.