Attaque d’un pétrolier iranien : Boris exhorté à envoyer une flotte de la Marine en Iran par les Britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

Le 29 juillet, le pétrolier MV Mercer Street a été attaqué par un drone qui a creusé un trou dans le navire, tuant le père britannique et vétéran de l’armée Adrian Underwood, ainsi qu’un autre homme roumain. Moins d’une semaine plus tard, un groupe de huit ou neuf hommes armés, que l’on croyait soutenus par l’Iran, est monté illégalement à bord d’un autre pétrolier. Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré que l’attaque était « délibérée, ciblée et constituait une violation flagrante du droit international par l’Iran ».

Bien que le gouvernement iranien ait nié toute responsabilité, Downing Street a averti qu’il travaillait avec Israël et les États-Unis « sur une réponse concertée à cette attaque inacceptable ».

Un lecteur d’Express.co.uk a commenté : “Envoyez un navire de guerre, voyons un peu de courage.”

Ils ont ajouté qu’il était « temps d’agir ».

Un autre lecteur a déclaré : « C’est un problème international car aucun navire n’est en sécurité dans cette zone. »

Une majorité d’électeurs, 80%, dans un sondage en ligne Express.co.uk de 1 692 personnes tenu entre 13 heures le 4 août et 10 h 15 le 6 août, a déclaré que M. Johnson devrait répondre en envoyant une flotte de la marine à Oman, en Iran.

Au total, 314 électeurs (19 %) ont déclaré que l’envoi de la Marine ne serait pas la bonne réponse et qu’une autre ligne de conduite devrait être prise.

Le lecteur a commenté : « La réponse simple est non, nous sommes une petite île, il est temps que d’autres nations envoient leurs militaires pour faire ce genre de travail !

Un autre lecteur a déclaré: “Nous avons une flotte relativement petite ces jours-ci (grâce aux coupes dans la défense des conservateurs), nous devrions donc d’abord nous occuper de nos eaux intérieures.”

Le chef de l’armée britannique, le général Sir Nick Carter, a déclaré que l’Iran avait “commis une grosse erreur” en lançant ces attaques.

Il a ajouté que le Royaume-Uni « doit rétablir la dissuasion » car il craint que la situation ne conduise à une escalade de la crise internationale « qui serait très catastrophique pour tous les peuples du Golfe et la communauté internationale ».

Les récentes frappes de pétroliers ne sont que deux parmi tant d’autres, car l’Iran fait l’objet d’attaques ciblées contre des navires depuis des années.

Les tensions sont apparues pour la première fois lorsque l’accord nucléaire iranien de 2015 est entré en vigueur, par lequel l’Europe et les États-Unis ont imposé des sanctions aux puissances nucléaires du pays.

Mais les agressions n’ont fait qu’augmenter depuis que l’ex-président américain Donald Trump s’est retiré de l’accord nucléaire iranien en 2018, et le pays a commencé à ignorer les sanctions sur l’utilisation du nucléaire.

Boris Johnson n’a pas encore fait de déclaration sur la question, mais le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré que l’attaque était “illégale et impitoyable”.

Il a ajouté : « L’Iran doit mettre fin à de telles attaques et les navires doivent être autorisés à naviguer librement conformément au droit international. »