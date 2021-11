Attaque sur Titan, contenu Marvel trouvé dans Call Of Duty: Vanguard

Image: Kodansha / Wit Studio

Le dernier Call of Duty vient d’être lancé la semaine dernière, mais les fans fouillent déjà dans les fichiers de Vanguard pour trouver des indices sur le contenu à venir. Certains des morceaux les plus juteux font apparemment référence au super-héros Marvel Captain America, au pilleur de tombes bien-aimé Indiana Jones, et même à la très populaire franchise d’anime et de manga Attack on Titan.

Cela a commencé lentement. Selon VGC, les notables de Call of Duty, Nanikos et Zesty, ont passé le week-end à découvrir des chaînes de texte faisant référence à un opérateur « aot_sword » et « aot_titan », qu’ils ont logiquement reconnu comme une abréviation courante pour Attack on Titan. Un troisième dataminer, Drake Hurley, a finalement trouvé le modèle d’épée et a téléchargé une capture d’écran confirmant ses similitudes avec les armes utilisées par les soldats de haut vol de la série.

Hurley a supprimé son message d’origine en raison de complications avec les créateurs du programme qu’il utilisait pour le trouver dans les données de Call of Duty: Vanguard, mais l’image survit toujours grâce au tweet de Nanikos ci-dessus.

Plus récemment, l’intrépide fan de Call of Duty ModenasHD a trouvé un code pointant vers des apparitions possibles de Captain America et Indiana Jones, ou au moins du contenu à venir faisant référence aux deux héros d’action.

Comme l’a remarqué Polygon, les images utilisées par ModenasHD étaient d’anciennes œuvres d’art de fan, mais l’un des arrière-plans de la bannière du joueur Captain America a depuis été arraché du jeu. Il représente un soldat utilisant un bouclier pour dévier les balles, ce qui est à peu près l’affaire de Captain America.

Bien que rien de tout cela n’indique que Captain America ou Indiana Jones se présentent eux-mêmes en tant qu’opérateurs – les personnages multijoueurs du jeu – c’est une indication assez claire que les joueurs pourront interagir avec ces deux propriétés d’une manière ou d’une autre, même si ce n’est que via des cosmétiques et d’autres options de personnalisation.

Les crossovers sont devenus un moyen facile d’attirer l’attention sur votre jeu, en partie grâce au succès de Fortnite et à son appétit vorace pour les propriétés dévorantes comme Star Wars, Street Fighter et Dune, dans leur ensemble. Zut, nous venons de voir le contenu de Donnie Darko apparaître dans Call of Duty: Warzone, pour avoir crié à haute voix. Il semble que rien ne soit interdit tant que les titulaires des droits d’origine sont prêts à vendre.

Et, hé, c’est probablement un moyen très facile de détourner l’attention des joueurs du fait que votre entreprise se bat actuellement contre plusieurs poursuites judiciaires concernant votre lieu de travail prétendument horrible et rempli d’abus sexuels.