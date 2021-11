Attaque terroriste à Liverpool : le chauffeur de taxi Dave Perry s’exprime sur un « acte malfaisant » à l’hôpital | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans une déclaration publiée par la police, M. Perry et son épouse Rachel ont remercié le public pour leur « générosité incroyable » à la suite de l’attaque du dimanche du Souvenir.

La déclaration disait: « Au nom de moi-même, Rachel et notre famille, nous tenons à remercier tout le monde pour tous vos vœux de rétablissement et pour votre incroyable générosité. Nous sommes complètement submergés par cela.

« Un merci spécial au personnel du Liverpool Women’s Hospital, au personnel et à l’équipe médicale de l’hôpital d’Aintree, de la police de Merseyside et de la police antiterroriste, qui ont tous été formidables.

« J’ai l’impression que c’est un miracle que je sois en vie et si reconnaissant que personne d’autre n’ait été blessé dans un acte aussi pervers.

« J’ai maintenant besoin de temps pour essayer de comprendre ce qui s’est passé et de me concentrer sur mon rétablissement à la fois mentalement et physiquement.

« S’il vous plaît soyez gentil, soyez vigilant et restez en sécurité. »

Plus tôt, les habitants de Liverpool ont été félicités pour « s’être tenus côte à côte » à la suite de l’attaque, car il a été rappelé au public qu’ils étaient « les yeux et les oreilles » de la police dans la lutte contre le terrorisme.

Une semaine après l’explosion à l’extérieur de l’hôpital pour femmes de la ville, les autorités ont exprimé leur gratitude pour la « patience et la compréhension » des habitants alors que les enquêtes se poursuivent.

La bombe utilisée dans l’incident était un explosif artisanal avec des roulements à billes attachés et la police a déclaré qu’elle aurait pu causer « des blessures graves ou la mort ».

Emad Al Swealmeen, 32 ans, est décédé lorsque le taxi dans lequel il était passager a explosé devant l’hôpital pour femmes de Liverpool juste avant 11 heures du matin le 14 novembre, mais M. Perry s’en est sorti avec des blessures.

Les officiers « travaillent 24 heures sur 24 » sur leur enquête et la police a déclaré qu’il restait encore à faire pour « vaincre le terrorisme », alors qu’elle s’est engagée à faire des efforts pour assurer la sécurité de la ville à l’approche des fêtes de fin d’année.

Des hommages ont été rendus à la réaction du public, ainsi que des secouristes et du personnel hospitalier, dans une lettre ouverte de la police et de personnalités politiques locales sept jours après l’explosion.

