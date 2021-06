Attaque terroriste de Jammu : pour la première fois, des drones ont touché des cibles militaires indiennes

in

Bien que les cibles soient les machines de la station, aucun équipement de l’IAF n’a été endommagé. Image : ANI

Les agences de sécurité soupçonnent que des drones ont été utilisés pour larguer des bombes sur la station de Jammu Air Force tôt dimanche matin. Tard dimanche après-midi, la police DG J&K Dilbagh Singh a déclaré que des drones auraient pu être utilisés pour larguer des engins explosifs improvisés (IED) qui ont causé des dommages à la base aérienne de Jammu. Cela signifie que pour la première fois, un établissement militaire en Inde a été touché à l’aide de drones volant à basse altitude qui ne sont pas détectés sur les radars.

Aux premières heures du dimanche 27 juin 2021, il y a eu deux explosions de faible intensité dans la zone technique de la base aérienne de Jammu. L’Indian Air Force (IAF) n’a pas confirmé que des drones ont été utilisés dans l’attaque, cependant, les agences de sécurité soupçonnent l’utilisation de drones pour les attaques à l’IED. Cela s’est produit en l’espace de cinq minutes aux premières heures de dimanche. Selon les rapports, la première explosion qui avait arraché le toit d’un immeuble a eu lieu à 1h37 du matin suivie d’une autre à 1h42 au sol.

Selon des sources, une équipe de patrouille de l’IAF avait vu les munitions être larguées. Bien que les cibles soient les machines de la station, aucun équipement de l’IAF n’a été endommagé.

Dans les deux explosions qui ont secoué la zone technique de la station IAF de Jammu, deux personnels légèrement blessés sont hors de danger.

Déclaration de l’IAF

Selon le communiqué de l’IAF, lors des explosions matinales, « il y a eu deux explosions de faible intensité dans la zone technique de la station aérienne de Jammu. Et des enquêtes sont en cours avec les agences civiles. »

Selon le communiqué de l’IAF, une explosion a causé des dommages mineurs au toit d’un bâtiment et l’explosion s’est produite dans une zone ouverte.

Pendant ce temps, le vice-chef de l’Air Marshal Harjit Singh Arora a déjà informé le ministre de la Défense Rajnath Singh, qui se rend au Ladakh pour examiner la préparation des opérations de la force le long de la ligne de contrôle réel (LAC).

De plus, le maréchal de l’air Vikram Singh, du Western Air Command, s’est rendu à la station de l’armée de l’air de Jammu pour examiner la situation.

Le chef d’état-major de l’Air, le maréchal en chef de l’Air RKS Bhadauria, qui effectue actuellement une visite de trois jours au Bangladesh, a également été informé des explosions survenues à la base aérienne de Jammu.

Angle de terreur

L’angle terroriste n’a pas été écarté par les agences de sécurité, qui ont bouclé la zone pour déterminer la cause des explosions. Et maintenant, la police de Jammu a également enregistré un FIR en vertu de la loi sur les explosifs et de l’article 16, 18 de l’UAPA.

Des sources ont également confirmé que des équipes de la NIA et de la Bomb Data Team du NSG ont atteint le site des explosions.

Des drones utilisés ?

Il est maintenant confirmé par les forces de sécurité que des drones ont été utilisés pour larguer la charge utile de l’IED à l’intérieur d’une zone de haute sécurité. Le drone utilisé n’a pas été détecté par les radars et était entré sur près de 12 km à l’intérieur du territoire indien pour toucher la cible.

Selon des sources, il provient de l’autre côté de la ligne de contrôle (LOC), car la frontière indo-pakistanaise se trouve à environ 14 km de la base aérienne de Jammu.

Les drones de nouvelles armes pour la guerre moderne

Comme indiqué précédemment par Financial Express Online, les véhicules aériens sans pilote (UAV), communément appelés drones, sont désormais les armes de choix dans la guerre moderne. Ceux-ci sont maintenant utilisés dans le monde entier par des entités étatiques et non étatiques. Ils sont principalement utilisés car ils sont peu coûteux, ont un haut niveau d’efficacité et s’accompagnent d’un degré élevé de déni qu’ils offrent sur le champ de bataille.

