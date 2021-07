Attaques de drones : nouvelles menaces terroristes

Le récent conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, l’attaque de pointe par les drones a anéanti les chars blindés et fortement dégradé le potentiel de combat.

Par le lieutenant-colonel Manoj K Channan,

Les canaux secondaires pour parvenir à un cessez-le-feu sur la ligne de contrôle étaient un signe bienvenu pour l’Inde et le Pakistan et les citoyens qui vivent à proximité et subissent le poids des barrages d’artillerie ainsi que des tirs d’armes légères.

Les opérations intensives de contre-infiltration ont empêché les terroristes d’infiltrer leurs cadres dans la vallée du Cachemire. Gagner un peu de répit en étant globalement répertorié comme « gris » par le GAFI ; L’ISI a peut-être freiné les acteurs non étatiques, pour des raisons évidentes.

Afin de remonter le moral de ses cadres ; on peut évaluer qu’un hochement de tête silencieux peut avoir été donné pour effectuer un essai et transmettre un message de la « menace en cours ».

La station Jammu IAF est adjacente au Satwari Cantt; il donne la couverture médiatique souhaitée par les terroristes et met en valeur les vulnérabilités. La station de l’IAF est entourée d’unités de l’armée indienne pour lui assurer une protection au sol inhérente. Cela annule toute possibilité de mener une attaque depuis le périmètre.

Une attaque de drone est une méthode rentable pour provoquer des attaques de précision et étant de petite taille et de petite taille, les systèmes RADAR ne le détectent pas facilement. Ces petits drones ont une portée limitée.

Alors que le cessez-le-feu avec le Pakistan tient ; il faut dire aux acteurs non étatiques sous le contrôle de l’ISI de s’assurer qu’aucun actif ne soit endommagé, ce qui briserait le fragile cessez-le-feu.

L’attaque montre-t-elle que l’Inde n’est pas prête à combattre de telles attaques ?

Oui, cela reflète les vulnérabilités. Il existe un grand nombre d’équipementiers qui revendiquent des systèmes anti-drone infaillibles. L’establishment indien est saisi de cette menace depuis 1999 lorsque la première activité de drones a été observée et elle n’a cessé d’augmenter.

Les drones conventionnels de plus grande taille étaient engagés par des avions intercepteurs / armes automatiques utilisant une ligne de visée directe. Avec des drones plus petits, c’est un défi et nécessite des algorithmes de détection et de destruction basés sur l’IA.

Il n’est pas encore confirmé si le drone est venu de l’autre côté de la frontière ou pourrait provenir d’un emplacement proche de la base aérienne. Il est estimé que le drone était probablement un drone P 16 et, de par la nature de sa taille, on ne peut que supposer qu’il a été lancé à une distance proche de sa cible prévue.

Les attaques de drones sont précises et peuvent causer des dégâts considérables. Un certain nombre de terroristes et de dirigeants hostiles ont été éliminés en utilisant la technologie de reconnaissance faciale avec des dommages collatéraux négligeables.

Des pays du monde entier utilisent des drones armés comme armes intelligentes. Les États-Unis, la Chine et la Turquie sont des acteurs dominants et les fournissent à leurs clients respectifs. Les services de défense indiens ont également loué / acheté des drones à Israël et aux États-Unis qui sont armés et ont une capacité de flânerie considérable au-dessus de la zone cible désignée.

Le récent conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, l’attaque de pointe par les drones a anéanti les chars blindés et fortement dégradé le potentiel de combat.

Avec le changement dans la conduite de la guerre, l’Inde a également démontré sa capacité à lancer des attaques de drones en essaim lors du défilé de la fête de l’armée le 15 janvier 2021.

La direction militaire indienne s’est concentrée sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et de l’Internet des objets et sur sa construction pour améliorer son potentiel de combat afin de dégrader une menace à la fois dans l’environnement conventionnel et non conventionnel.

La DGCA est l’autorité de régulation qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de l’Intérieur et les utilisateurs finaux pour s’assurer que les zones vulnérables et les points vulnérables doivent être protégés. Les gouvernements des États et les UT ont promulgué des ordonnances interdisant le vol de drones sans autorisation en tant qu’infraction pénale.

Le gouvernement doit aller au-delà de la promulgation d’ordonnances en disposant de systèmes de drones efficaces dans ces zones et points vulnérables, pour annuler toute menace future.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

