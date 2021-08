Attaques de ransomware : plus une question de « si », mais de « quand »

COVID-19 n’était certainement pas le seul virus à balayer à la fois la nation et le monde au cours de l’année écoulée. Des virus virtuels se sont abattus sur quelques grandes industries, générant un niveau de panique qui a créé des pénuries de gaz et de bœuf tout en diffusant de la désinformation comme une traînée de poudre.

Dans un monde où le changement exponentiel numérique s’accélère énormément, les cybermenaces ne sont plus un obstacle frustrant auquel seuls les individus sont confrontés. Alors que la facilité d’une connectivité à grande échelle est attrayante, nos systèmes vitaux en place sont désormais plus délicats que nous ne le pensons.

Grâce à mon Anticipatory Leader System, j’enseigne les compétences nécessaires pour former les cadres supérieurs et les chefs d’entreprise à une réflexion exponentielle afin de voir les perturbations et de planifier à l’avance, en particulier dans le monde de la cybersécurité.

Année record pour les ransomwares

Vers le début des années 90, notre utilisation de l’ordinateur personnel s’est accélérée et, parallèlement, les virus informatiques et les cybermenaces ont évolué.

Au cours de ces premières années, des vers, des chevaux de Troie et d’autres types de logiciels malveillants se sont introduits dans les systèmes informatiques et se sont répliqués, remplaçant le code des programmes entièrement fonctionnels par des copies d’eux-mêmes. C’est un jeu d’enfant par rapport à ce que nous avons actuellement : Ransomware.

Lorsque DarkSide, un groupe de pirates informatiques russes, a mis le Colonial Pipeline à genoux en utilisant Ransomware, le terme est devenu un mot à la mode en 2021. Alors qu’une nouvelle vague d’achats de panique s’est produite, provoquant des pénuries de gaz dans presque tous les États du sud-est, la plupart des individus paniqués ont mal compris ce qu’est Ransomware et comment il a fermé toute une industrie.

Essentiellement, Ransomware crypte ou verrouille les informations vitales d’une organisation ou d’un logiciel sur lequel une entreprise opère. Par la suite, les pirates exigent une rançon pour décrypter les fichiers et laisser les affaires continuer comme d’habitude.

Une attaque de ransomware toutes les heures

Le piratage de Colonial Pipeline a certainement mis en lumière l’importance de la cybersécurité ; Cependant, la plupart n’étaient pas au courant du nombre colossal d’attaques de ransomware survenues au cours de l’année précédente. Il y a eu environ 65 000 attaques de ransomware qui n’ont pas fait les gros titres au cours de l’année 2020 déjà tumultueuse ; une attaque toutes les heures !

Ces attaques de ransomware n’étaient pas directement sur les ordinateurs personnels et les comptes bancaires individuels ; il s’agissait d’entreprises dont les employés dépendaient d’eux pour leur subsistance et de petites entreprises déjà aux prises avec la pandémie de coronavirus.

Lors du passage à une main-d’œuvre distante en raison de COVID-19, les entreprises n’étaient en aucun cas prêtes à appliquer de nouvelles mesures de cybersécurité, car les employés utilisaient leurs propres modems et connectivité pour accéder aux serveurs distants, ce qui les exposait à des violations de la cybersécurité.

Mis à part le manque de préparation à la pandémie, une cyberattaque de toute taille ne doit pas être prise à la légère. Par exemple, un piratage des données personnelles sensibles trouvées dans les soins de santé coûte aux organisations 28 millions de dollars d’amendes annuelles pour ces failles de sécurité ! Imaginez l’effet d’entraînement que cela a sur tous les employés.

L’anticipation améliore la cybersécurité

Une tendance difficile aux ransomwares et à la cybercriminalité est que cela ne fera qu’empirer. Tant que la technologie sera plus avancée, les cybercriminels deviendront plus avertis. Pire encore, la cybercriminalité se produit 24 heures sur 24, toute l’année. Comment pouvez-vous vous défendre contre un criminel qui est presque entièrement autonome et artificiellement intelligent ?

La vérité est que vous ne pouvez pas. Comme je le souligne dans mon Anticipatory Leader System, être réactionnaire et agile n’est que la moitié de la bataille. Lorsque vous n’opérez qu’avec agilité, vous menez constamment par derrière, essayant d’éteindre un feu tandis que trois autres sont allumés derrière votre dos.

Au lieu d’essayer d’éteindre les incendies qu’un cybercriminel déclenche, supprimez ses matchs en changeant votre état d’esprit pour l’anticipation !

Un état d’esprit d’anticipation vous permet de voir les problèmes de votre cybersécurité avant qu’ils ne deviennent des problèmes. Si les cybercriminels ping les systèmes de l’entreprise plus d’un millier de fois par jour, vous aurez peut-être besoin d’une société informatique externe pour maintenir votre logiciel à jour à toute heure de la nuit, car le coût d’un service informatique interne 24h / 24 peut être trop élevé. .

Formez minutieusement votre personnel à anticiper

En dehors de vos administrateurs réseau et professionnels de l’informatique, le meilleur moyen d’améliorer la cybersécurité dans votre entreprise ou organisation est d’enseigner à l’ensemble de votre personnel comment mettre en œuvre un état d’esprit d’anticipation envers la technologie.

Avoir une compréhension unifiée des meilleures pratiques lors de l’utilisation de la technologie numérique forme votre personnel à tous les niveaux de carrière à être à l’affût d’activités suspectes. D’une certaine manière, avoir une équipe de penseurs anticipatifs envers la cybersécurité, c’est comme avoir un service informatique à l’échelle de l’entreprise en soi !

En travaillant chaque année avec de nombreuses organisations informatiques dans le monde, j’ai identifié une entreprise de cybertest de premier plan qui fournira un test de périmètre de vos systèmes, ainsi que des recommandations d’actions immédiates pour arrêter toute fuite découverte.

Auteur : Daniel Burrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futurologues au monde en matière de tendances mondiales et d’innovation de rupture. Le New York Times l’a désigné comme l’un des trois gourous des affaires les plus demandés en tant qu’orateur.

