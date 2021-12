L’enquête sur le « syndrome de La Havane » est urgente – et la Russie doit être tenue pour responsable si elle est jugée responsable.

ARTICLE DE MEMBRE NRPLUS

R

L’invasion potentielle de l’Ukraine par la Russie est clairement un défi urgent des affaires étrangères. Mais nous ne devons pas négliger un autre schéma inquiétant qui peut porter les empreintes digitales de Moscou : l’énigme choquante et non résolue connue sous le nom de « syndrome de La Havane ».

En cause : jusqu’à 200 agents du renseignement et diplomates américains ont subi de mystérieuses lésions cérébrales au cours des cinq dernières années – et la Russie est le principal suspect.

Les épisodes ont commencé à Cuba, un État policier avec surveillance dans pratiquement tous les pâtés de maisons, qui a apparemment servi de complice de la Russie dans le ciblage des responsables américains et canadiens stationnés sur l’île. Plus de 40 d’entre eux ont souffert des symptômes neuronaux débilitants qui…

Lien source