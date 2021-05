Attaques racistes contre Rashford après avoir perdu la finale contre Villarreal

27/05/2021

À 08:55 CEST

.

Attaquant de Manchester United Marcus Rashford a révélé qu’il avait été victime d ‘”au moins 70 insultes racistes “sur les réseaux sociaux après la défaite de l’équipe en finale de la Ligue Europa contre Villarreal. Les Anglais sont tombés 11-10 face au Castellón lors d’une éternelle séance de tirs au but après avoir atteint 1-1 à la fin des prolongations.

“Jusqu’à présent, au moins 70 insultes racistes sur mes réseaux sociaux”, a tweeté Rashford. “A ceux qui veulent me faire me sentir plus mal que ce que je sens déjà, je vous souhaite bonne chance pour essayer.”

Jusqu’à présent, au moins 70 insultes raciales sur mes comptes sociaux ont été comptabilisées. Pour ceux qui travaillent pour me faire me sentir pire que ce que je fais déjà, bonne chance pour essayer 👍🏾 – Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) 26 mai 2021

Manchester United a également tweeté après le match que les joueurs avaient souffert “regrettable abus raciste“, et a exhorté les utilisateurs à signaler toute forme d’abus ou de discrimination via les outils disponibles sur les réseaux sociaux.

Plusieurs footballeurs de Premier League ont été ciblés ces derniers mois, notamment Anthony Martial, également des Red Devils, le joueur de City Raheem Sterling, les membres de Liverpool Trent-Alexander et Sadio Mane, et le footballeur de Chelsea Reece James.

En février, des entités de football anglais ont envoyé une lettre ouverte à Facebook et Twitter demandant le blocage et l’élimination des publications offensantes et une amélioration du processus de vérification des utilisateurs. Instagram a annoncé de nouvelles mesures et Twitter s’est engagé à poursuivre ses efforts après avoir pris des mesures dans plus de 700 cas d’abus liés au football au Royaume-Uni en 2019.