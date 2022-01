Atteignez vos objectifs du Nouvel An avec ces choix Amazon de Kandi Burruss

Nous avons inclus ces produits choisis par Kandi Burruss car nous pensons que vous aimerez ses choix à ces prix. Kandi est un porte-parole rémunéré du programme d’influence d’Amazon. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

S’il y a quelqu’un vers qui se tourner pour obtenir des informations sur l’établissement d’objectifs, c’est Burrus de Kandi. Elle travaille toujours dur, essaie de nouvelles choses et se fixe des objectifs. À partir de 2022, Kandi a déclaré qu’elle souhaitait avoir un « mode de vie plus sain » cette année, selon sa récente session Amazon Live.

L’acteur de Real Housewives of Atlanta a partagé ses produits préférés pour démarrer votre parcours de remise en forme. Elle a dévoilé ses idées pour organiser votre emploi du temps et votre cuisine. Si vous voulez tirer le meilleur parti de cette année, les choix de fitness, de santé, de cuisine, de beauté et d’organisation de Kandi sont les produits dont vous avez besoin pour démarrer votre succès.