Atteindre 4/3 | Extrait de livre — Ma vie en entier : travail, famille et notre avenir par Indra Nooyi

Wayne pensait que PepsiCo avait plus besoin de moi que GE n’avait besoin de moi.

Les mémoires de l’ancien PDG de Pepsi Indra Nooyi sont une histoire inspirante sur la façon dont une femme a atteint le sommet dans une entreprise américaine dominée par les hommes. Un extrait décrivant son premier jour chez Pepsi…

Wayne Calloway, le grand PDG roux, était exactement le leader laconique que j’avais rencontré lors de mon entretien. Mais il était aussi un compétiteur féroce, un ancien joueur de basket-ball universitaire qui conduisait des motos Harley-Davidson. Il avait servi dans l’armée américaine avant de rejoindre Frito-Lay en tant que vendeur. PepsiCo était connue comme une académie de talents, où les cadres en herbe acceptaient des tâches difficiles et sombraient et quittaient l’entreprise ou nageaient et montaient. Wayne se concentrait sur l’embauche et le développement des personnes. Il était déterminé à doubler ses revenus tous les cinq ans. Jusqu’à présent, il réussissait.

Wayne pensait que PepsiCo avait plus besoin de moi que GE n’avait besoin de moi. Il était astucieux. J’avais une perspective et une expérience internationales rares qui aideraient ses résultats. Il a également senti, je pense, qu’une femme était attendue depuis longtemps dans ses rangs exécutifs.

Les hommes blancs américains occupaient quinze des quinze meilleurs emplois chez PepsiCo quand je suis entré. Presque tous portaient des costumes bleus ou gris avec des chemises blanches et des cravates en soie et avaient les cheveux courts ou pas de cheveux. Ils buvaient du Pepsi, des cocktails et des liqueurs. La plupart d’entre eux ont joué au golf, pêché, joué au tennis, fait de la randonnée et du jogging. Certains chassaient la caille ensemble. Beaucoup étaient mariés avec des enfants. Je ne crois pas qu’aucune de leurs femmes n’ait occupé un emploi rémunéré en dehors de chez elles.

Je ne détaille pas ces caractéristiques pour me concentrer sur ces hommes en particulier. Mes collègues étaient des gens intelligents, créatifs, dévoués et assumaient d’énormes responsabilités et un stress considérable. Ils ont construit une entreprise bien-aimée. Le fait est que le leadership de PepsiCo reflétait presque tous les cadres supérieurs des entreprises américaines en 1994. Même les femmes les plus accomplies faisaient encore partie des cadres intermédiaires. Le nombre de femmes PDG parmi les cinq cents plus grandes entreprises cette année-là était de zéro.

Il est important de noter que les hommes avec qui j’ai travaillé ne se sont pas jugés sur la façon dont leur travail et leur vie de famille s’articulaient. Ils étaient très compétitifs, mais aussi attentionnés et se soutenaient les uns les autres pendant les crises, y compris le divorce, la maladie ou les problèmes avec leurs enfants.

Rien de tout cela ne m’a traversé l’esprit quand je les ai rencontrés. Je savais bien que j’étais une étrangère : j’étais encore la fille de dix-huit ans de l’IIM Calcutta ; l’immigrant indien en costume de polyester à Yale ; la future mère végétarienne de La Crosse, Wisconsin. Au BCG, j’avais travaillé dans de nombreux secteurs, mais je n’avais jamais rencontré de cliente. Je ne pensais pas que c’était étrange d’être en réunion avec des dizaines d’hommes et aucune autre femme. Chez Motorola et ABB, mon monde était composé d’ingénieurs, de scientifiques, de robots et de machines. Je n’avais jamais eu de collègue proche avec un travail comme le mien et je n’avais jamais vu une femme dans un lieu de travail qui était plus élevée que moi.

Quand je suis arrivé à PepsiCo, j’ai été chaleureusement accueilli. Mon nouveau bureau se trouvait au très convoité « 4/3 » – le surnom de l’entreprise pour le bâtiment 4, étage 3 – au bout du couloir du PDG et du reste des cadres supérieurs, et il avait cinq grandes fenêtres, un signe de statut dans le livre de règles informel de l’organisation.

On m’a proposé un budget raisonnable pour meubler mon espace, même si je n’ai pas tout dépensé. J’ai choisi une crédence utilitaire en placage de merisier et un bureau livré dans une boîte plate, une table de conférence avec six chaises, un tableau blanc et un tableau à feuilles mobiles.

Ce mois de juin, environ trois mois après mon emménagement, les 4/3 étaient en effervescence. Pizza Hut USA, avec 5 100 restaurants, a déclaré qu’il manquerait probablement les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre et que les perspectives étaient pessimistes pour le reste de l’année. Les résultats pour Taco Bell, KFC et quelques autres de nos chaînes de restauration semblaient également fragiles.

L’absence de prévisions de bénéfices était une crise importante : les actions de PepsiCo étaient susceptibles de chuter, et elles l’ont fait. Lorsque la nouvelle est sortie, l’action a plongé de 15 % et trois fois le nombre normal d’actions négociées ce jour-là. Wayne a agi rapidement. En quelques jours, il a créé un nouveau poste de PDG de restaurants du monde entier et a convaincu Roger Enrico, un cadre chevronné de PepsiCo qui avait pris du recul pour se remettre d’une crise cardiaque, de prendre le poste.

J’ai rencontré Roger plus tard dans la semaine quand il est entré dans mon bureau. Il ne souriait pas. “Salut. Je suis Roger Enrico », a-t-il déclaré. « Normalement, j’aurais interrogé le nouveau responsable de la stratégie. Vous êtes le premier qui a été embauché sans ma contribution.

— Salut, Roger, dis-je joyeusement. « J’ai tellement entendu parler de toi. J’avais tellement hâte de vous rencontrer.

“J’ai besoin de tout savoir sur le secteur de la restauration et de savoir exactement ce qui se passe dans nos restaurants”, a-t-il déclaré. « Je te verrai à Dallas dans dix jours. Vous êtes maintenant mon stratège en chef. Dettmer l’a approuvé.

C’était toute la conversation.

Il est parti.

Alors maintenant, j’avais mon travail initial de stratégie et de planification d’entreprise, sous la responsabilité de Bob, et un deuxième travail, celui de stratège en chef du groupe de restauration, sous la responsabilité de Roger. Mon travail allait doubler ; personne n’a discuté de mon salaire.

Extrait de My Life in Full: Work, Family and Our Future d’Indra Nooyi, avec l’autorisation de Hachette India

Ma vie au complet : travail, famille et notre avenir

Indra Nooyi

Hachette Inde

Pp 328, Rs 699

